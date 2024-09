Édes anya-lánya videót mutatott Tücsi - ennél cukibb ma már nem lesz!

Aryee Claudia Dedei, vagy ahogy sokan ismerik, Tücsi sosem titkolta, hogy kislányát mindennél jobban szereti.

Fotó: Szabolcs László

Tücsi Tenerifén nyaralt a kislánnyal nyáron, ahonnan több fotót is megosztottak a varázslatos pillanatokról. Most pedig az anyuka édes anya-lánya videót mutatott Instagram-oldalán.

- írta a felvétel mellé Tücsi, aki alul-felül feketébe öltözött, pont ugyanolyan szettbe, mint a kislánya. Még a zoknijuk és a cipőjük is passzol egymáshoz, ahogy a napszemüvegük is hasonló és a gyöngynyakláncuk is. A videón jól látszik, hogy anya és lánya imádják egymást, büszkén mutatták meg a szettet, még meg is ölelték egymást közben: