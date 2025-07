Varga Viktor megint becsajozott? Régi-új nővel romantikázik Balatonfüreden

Tavaly nagyon komoly magánéleti válságba került a nomád életstílust követő énekes. Varga Viktor padlóra került, megviselte végső szakítása Zsembera Liliánával, úgy érezte már nincs is szíve, vagy ha van is, az is csak darabokban.

Varga Viktor párja nem ismeretlen követőinek (Fotó: MW archív)

Varga Viktor a fogadalma ellenére csajozik

Az énekes nagyon nehezen kecmergett ki tavaly a magánéleti válságából. Varga Viktor nemrég azt is elárulta, hogy egy éven át napi két nővel bújt ágyba, minden egyes nap.

„Tavaly annyi tesztoszteron gyülemlett fel bennem, hogy akivel lehetett, ágyba bújtam ”– fejtette ki nemrég a Ripostnak az előadó, aki hozzátette, idén ezért nem érdeklik a párkapcsolatok.

Nem vagyok társkeresőn, nem érdekelnek a nők...Idén utazni fogok, nem érdekel semmi, mert a tavalyi évem elég durva volt, műsorok, csajok, lelki gondok. Idén pihenek és magammal foglalkozom.

Korábban azt is elárulta, hogy nincs könnyű helyzetben az a nő, aki vele akar párba állni.

„Elég nehéz dolga van annak, aki velem akar komoly kapcsolatot. Képtelen vagyok a kompromisszumokra, mert kialakult egy életstílusom, ami nagyon intenzív és rengeteg utazással jár.”

Varga Viktor nagy utazási mániája mellet azt sem titkolta el, hogy édesapjának nagy szerepe van abban, hogy nem érzi magáénak a monogámiát.

Az énekes újra együtt lehet a csinos szőke nővel, akivel Balira indulva a reptéren ismerkedett meg (Fotó: Instagram)

Varga Viktor barátnője egy régi-új kapcsolat lehet

De úgy látszik eddig bírta nő nélkül a sokat pucérkodó énekes. Varga Viktor énekes ugyanis ma egy 24 órán át látható Instagram-sztoriban megosztott egy videót, ahol egy szőke szépséggel görkoriznak Balatonfüreden. Jobban megnézve a felvételt, felismertük azt a hölgyet, akivel márciusban Balira menet a repülőtéren ismerkedett meg, és akivel végül együtt is töltöttek három hetet és akivel egyik kalandjuk majdnem végzetes lett.