Szívszorító: így néz ki Schmuck Andor sírhelye

Tegnap az egész ország megdöbbent, ugyanis kiderült, hogy 54 éves korában, hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt Schmuck Andor, aki még életében láthatta végső nyughelyét a Fiumei Úti Sírkertben – rendszeresen látogatta.

Schmuck Andor / Fotó: Bánkúti Sándor

A Ripost is írja, hogy Schmuck Andor sírja már évekkel korábban elkészült. Barátja, a temesvári Mihai Eminescu Egyetem egykori rektora, Dr. Pánczél Zoltán Tibor kérésére döntött úgy, hogy mellette szeretne nyugodni:

„Tizenegy éve már, hogy az én Zoltán barátom elhunyt. Ő hosszú évtizedekig a temesvári Mihai Eminescu egyetem rektora volt, sok magyarországi fiatalt mentorált, engem is. Rettegett a haláltól, nagyon félt, hogy elfelejtik, ezért kitaláltam, hogy megrendezem a jövőbeli temetését. Minden részletet elmondtam neki, amitől megnyugodott. Arra is megkért, hogy feküdjek mellette. Hogy ne gondolhassam meg magam, a nevem is belevésettem. Jó szívvel tettem, mert megígértem neki” – magyarázta Schmuck Andor. A sírkőre egy latin mondat is rá van vésve: „Non Sunt Ex”, ami magyarul annyit tesz: „Itt sem nyugszom”.

Fotó: Ripost

A lap írja, hogy Schmuck Andor haláláig minden hónap 28-án reggel 8:30-kor kilátogatott a sírhoz, és egy zenésszel eljátszatta a „My Way” című dalt, ahogy azt annak idején a barátjának megígérte. A sírhely különleges figyelmet kapott, tematikus temetőséták résztvevői, diákcsoportok és érdeklődők gyakran látogatták meg, hogy megcsodálják ezt a szokatlan emlékhelyet.