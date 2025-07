Mester Tamás az apaságról: „Nincsen meg a lehetőség”

A zenész sosem zárkózott el az apaságtól, ám kora előrehaladtával felkészült arra, hogy ez nem biztos, hogy megadatik neki.

Az utóbbi években nemcsak a zene, de az önismeret és a meditáció is az élete része lett Mester Tamásnak. A zenész éppen ezért nem csinál titkot abból sem, hogy miként áll az apaság kérdéséhez.

„Valahogy úgy vagyok ezzel, hogy először megtalálom a gyermekeim édesanyját, és aztán majd elgondolkozom a gyerekvállaláson. Mivel eddig ez nem történt meg, valószínűleg ezért nem került szóba ez a kérdés. Tehát nem voltam soha úgy, hogy biztosan nem akarok gyereket” – árulta a Sláger FM műsorában Mester Tamás, aki bízik benne, hogy még megadatik neki a szülővé válás. Ugyanakkor tisztában van azzal, hogy az idő múlása őt sem kíméli.

„Most már a korom szerint is súlyoznom kell. Ha most hamar lenne gyerekem, akkor is a 18.életévében én már egy öreg bácsi lennék, legalábbis a korom szerint. Már nincsen meg az a lehetőség, hogy mi hülyéskedjünk együtt, ha csak nem maradok tényleg száz éves koromra is nagyon fiatalos” – vallotta be a zenész, akiben dolgozik a szabadságvágy is.

„Nagyon szeretem a gyerekeket, de azt is tudom, hogy a szabadságmániám azért elég erőteljes. Tudom, hogy olyankor fel kell adnod az egyéni életedet és ki kell, hogy alakuljon ez a bizonyos dolog, ez a ’mi’. Az ’én’-t fel kell adni és a ’mi’ a helyére lép. Ha megtalálnám életem nagy szerelmét és ő nagyon szeretne gyereket, akkor előfordulhat, hogy én is azt mondanám, hogy oké” – mondta Peller Mariannak Mester Tamás.

A beszélgetés a https://www.youtube.com/watch?v=3CzCmhSuR-4 linken érhető el.