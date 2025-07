Körözik Medve Ákost, a Quimby volt dobosát

Súlyos botrány árnyékolja be a hazai zenei életet: a rendőrség hivatalosan is elfogatóparancsot adott ki Medve Ákos ellen, aki a Quimby egykori dobosaként és az együttes egyik alapító tagjaként vált ismertté. A hírt a rendőrség hivatalos weboldalán, a police.hu-n is közzétették, ahol egyértelműen szerepel a neve és adatai. A Balatonfüredi Rendőrkapitányság által elrendelt körözés szerint a jogalap: hamis magánokirat felhasználása. A körözést 2025. július 24-én rendelték el.

Medve Ákost, a Quimby egykori dobosát hamis magánokirat felhasználásával vádolják (Fotó: Police.hu)

A Quimby egykori dobosa, Medve Ákos örök lázadó

A zenész neve és arcképe sokkolta a rajongókat és a hazai zenei szcénát egyaránt. A bejegyzés szerint a zenészt utoljára Balatonfüreden látták – nem is akárhol, hiszen a művész már évekkel ezelőtt is arról beszélt, hogy imád a Balaton közelében élni, távol a városi nyüzsgéstől.

Külön pikantériája az ügynek, hogy Medve Ákos korábban már többször is beszélt különc életviteléről. A 2018-as Dunaújvárosi Hírlapban megjelent interjújában így fogalmazott:

„A rock and roll életérzés határozza meg a mai napig az életvitelemet. A Quimby az életem része és az marad örökre.”

Rosszul bánik a pénzzel

Az interjúból az is kiderül, hogy Medve nemcsak a színpadon volt lázadó, hanem a mindennapokban is kerülte a konvenciókat:



A Quimbyvel párhuzamosan már tetoválni kezdtünk a macskás haverommal. Olyan jól ment, hogy a zenekar elhagyása után több szalonom is volt. Jelenleg is ezzel foglalkozom, most három szalont viszek a Balatonon. Jól mennek, pénzben nincs hiány, de rendkívül rosszul bánok a pénzzel. Könnyen jön, könnyen megy. Szinte húzza a zsebemet, addig költöm, amíg van

– vallotta akkor.

A Quimby zenekar egyelőre nem kommentálta a történteket, ahogyan korábbi zenésztársai sem szólaltak meg az ügyben. A rajongók a közösségi médiában értetlenül és csalódottan reagáltak a fejleményekre – sokan remélik, hogy a dobos előkerül, és tisztázza magát a hatóságok előtt.

Quimby – Jerrycan Dance lemezborítója, képen Medve Ákos (Fotó: Medve Ákos)

Nagy erőkkel keresi a rendőrség

Ha valaki felismeri a zenészt vagy tudomása van tartózkodási helyéről, haladéktalanul értesítenie kell a hatóságokat.