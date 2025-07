„Sok mindenkivel futok össze a vécében” – Marics Petit már nem tudják megvezetni a csajok a Megasztárban

Már nem kell sokat várni, hogy az énektehetségek a nappalinkba „költözzenek”: ősszel elstartol a Megasztár 8. évada. Az előző szériára több mint tíz évet kellett várni, ám ezúttal hamar jön a folytatás, már javában zajlanak a válogatók, forgatások. Új szabályokkal és megújult zsűrivel folytatódik: a tavalyi gárdából csak Marics Peti erősíti az ítészgárdát, a Bors őt csípte el egy gyors interjúra a forgatási szünetben.

Marics Petinek nincs ideje unatkozni: forog a Megasztár 8. évada, feltörekvő tehetségek sorsáról dönt az énekes (Fotó: Markovics Gábor/Bors)

Marics Peti Megasztáros zsűrizése során fontos a vizualitás

Bizonyára sokan emlékeznek arra, hogy az előző évadban a válogatók során Peti olykor nemcsak a fülére hallgatott, hanem a szemére is… Sorra szavazott bizalmat a csinos lányoknak. Vajon idén is így jár el?

„Ez maximum első körös probléma” – nevetett. „Amikor nem olyan nagy a tét, akkor lehet, hogy még manipulálni tudnak ilyesmikkel a csajok engem. De tény, hogy a vizuál-technikára sokat szoktak költeni, és jó, ha valakinek a saját testével is van vizuál-technikája” – viccelődött, majd komolyra fordítva hozzátette:

„Nyilván nem ezek a fő okok, amivel valaki nyerni tud: az egy másik verseny…”

Marics Peti és Orbán Rudi rendhagyó barátsága

S hogy a fontos pillanatban Peti nem részrehajló, azt jól mutatja a tavalyi évad is, amikor is egy barátja, Orbán Rudi tűnt fel a válogatón. Kapcsolatukról elárulták: egy szórakozóhelyen, pisilés közben ismerkedtek meg… A VALMAR duó énekese felfigyelt a mosdóban dúdoló fiúra, akinek azóta dalt is írt. Ennek ellenére Rudi egyeneságon nem jutott be az élőshow-ba: ám a közönségszavazáson 13. versenyzőként mégis bekerült a mezőnybe, ahonnan egészen a dobogó második fokáig jutott.

Felmerül a kérdés: ezúttal is jelentkezett olyan versenyző, akit Marics Peti a mellékhelyiségben fedezett fel?

„Sok mindenkivel futok össze a vécében, amikor bulik vannak. Általában olyankor mindenki sokat iszik és sokat pisil…” – érvelt nevetve Marics Peti, majd elárulta:

De most nem jelentkezett senki, akit onnan ismernék! Viszont eljött egy barátom, aki megtréfált minket kicsit, mert útközben kitalálta, hogy egész jól tud énekelni, de nem spoilerezek!

– mosolygott.