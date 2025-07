Így lett a szeleburdi lányból tenyérjós, majd sztár – Liptai Claudia 52 éves lett, Galéria

Kevés olyan ismert és szeretett női arc van a magyar televíziózásban, mint Liptai Claudia. Életútja egy igazi hullámvasút, amelyben a sikerek, a fájdalmak és az örömök egyaránt fontos szerepet kaptak.

Liptai Claudia A Nagy Duett színpadán - még 2013-ban. Idén hét év után újra visszatért a nagysikerű produkcióba műsorvezetőként (Forrás: TV2)

Liptai Claudia ezer arca

Liptai Claudia fiatalon is igazi egyéniség volt. Egy impulzív, szabályokat gyakran áthágó, de végtelenül tehetséges lányt találunk, akit gyerekkorától kezdve erős igazságérzet és megalkuvást nem tűrő személyiség jellemzett. A Kaffka Margit Gimnázium képzőművészeti tagozatáról ugyan fegyelmezetlensége miatt eltanácsolták, de ez sem törte meg: esti tagozaton fejezte be a középiskolát, miközben tenyérjóslásból élt.

Pályája a Színház- és Filmművészeti Főiskolán vett igazi lendületet, ahol 1997-ben végzett. Már tanulmányai alatt belépett a televízió világába, és a Szomszédok sorozatban Mágenheim Julcsi barátnőjeként ismerte meg az ország. Innen nem volt megállás: a ’90-es és 2000-es évek televíziózásának egyik ikonikus arca lett. Olyan műsorokban vált meghatározó szereplővé, mint a Claudia Show és a Big Brother a TV2-n.

Szinkronszínészként is maradandót alkotott – például Thalía Sodi magyar hangjaként –, de emellett cukrászként is új arcát mutatta meg, ami Pataki Ádámhoz, jelenlegi férjéhez fűződő kapcsolatának is része lett.

Liptai Claudia sztárban sztáros zsűrizését nagyon szerette a közönség (Fotó: Zsolnai Péter)

Tragikus mélységek a magánéletben

Magánélete mindig a nyilvánosság kereszttüzében zajlott. Liptai Claudia Gesztesi Károly színésszel sokáig egy párt alkotott és 2006-ban megszületett közös lányuk, Panka. A kapcsolat ugyan véget ért, de munkakapcsolatuk és közös emlékeik megmaradtak – egy gyerekmeselemezen is együtt dolgoztak, Kis éji mesék címmel.

A legnagyobb magánéleti megrázkódtatást 2010-ben élte át, amikor volt párja, Daróczi Dávid öngyilkos lett. Claudia mély gyászát nem rejtette véka alá – őszintén beszélt a fájdalmáról, miközben lassan, lépésről lépésre újraépítette önmagát.

Az évek során számos tévéműsorban feltűnt, köztük a Sztárban sztár zsűrijeként is. Munkásságát több díjjal ismerték el, például a Televíziós Újságírók Díjával. 2015-ben új fejezet kezdődött az életében, Pataki Ádám cukrásszal való kapcsolata stabilitást és boldogságot hozott. Második gyermeke, Pataki Marcell Ádám 2016. október 28-án született, ezzel teljessé téve családi életét.

Claudia ma már nemcsak színésznő, műsorvezető és szinkronhang, hanem anya, feleség is – egy olyan nő, aki merte vállalni hibáit, fájdalmait és örömeit egyaránt. Születésnapján nemcsak a múltat, hanem az újrakezdések bátorságát is ünnepeljük.