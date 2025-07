Bódi Sylvi elemében van, ahogyan azt Instagram-bejegyzésében is írja. Újabb szemkápráztató képeket posztolt Bódi Sylvi Maldív-szigeteken töltött nyaralásán. A magyar modell eddig teknősökkel is úszott már, és szörfölt is, illetve folyton megajándékoz minket dögös képeivel és videóival is.

Falatnyi forró bikiniben csobban a vízbe: Szemkápráztató látványt nyújt a magyar szépség. Fotó: Fotó: Szabolcs László / bors

Nemrég több videót is megosztott arról, ahogy az óceánt élvezi. A felvételeket rajongói sem hagyták szó nélkül.

"Ordít is rólad a BOLDOGSÁG...amitől pedig gyönyörű is leszel" - írta az egyik kommentelő, amelyhez választ is fűzött a magyar szépség.

Köszönöm szépen! Ez pontosan így van! Nagyon boldog vagyok, s ez meglátszik az emberen. Mint ahogy minden más érzelem is. A gonosz, irigy, rosszindulatú emberek arca is mindent elárul, s idővel megcsúnyul, mert a lélek “átrezeg”

-vallotta őszintén Sylvi.

Egy másik videóban tűzpiros bikiniben vonaglik a vízben, amely tényleg olyan benyomást kelt, mintha az óceánba született volna. Sokan meg is jegyzik, hogy úgy úszik a vízben, mintha igazi sellő lenne.

Neked tényleg a víz az elemed.

Sellőlány

- írták rajongói.

A modellről készült videókat itt és itt tekintheted meg.