Könnybe lábad a szemünk: megható közös fotót mutatott Cooky

Különleges látogatót tett Cooky, aki két gyermekével együtt utazott a Franciaországba, azon belül is Ouistrehamba, ahol egy számára nagyon fontos személy már várt rájuk.

Megható fotóval jelentkezett Cooky Fotó: Vadnai Szabolcs / Mediaworks Archív

Édesanyám lassan 89 éves, és hála Istennek, jól van! Nagyon örült, hogy láthatta Kevint és Nátánt. Hálás vagyok Istennek, hogy még velünk van, és remélem sokáig élhet még, hogy lássa felnőni az unokáit!

- osztotta meg rajongóival Instagram-oldalán a lemezlovas.

Cookyról felesége, Szécsi Debóra már korábban elárulta, hogy bár nem látszik, de párja a színfalak mögött nagyon is egy család központú ember, édesanyja meglátogatásával pedig csak ráerősített erre a tényre. A francia-magyar dj rajongói teljesen meghatódtak a poszt láttán, egyesek még azt is kiemelték, hogy édesanyján szinte nem is látszik a kor.