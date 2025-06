„Ma véget ér” – fotóval közölte a szomorú hírt Tápai Szabina

Az egész országot sokként érte a hír, amikor 2023 elején Tápai Szabina és Kucsera Gábor bejelentette, hogy közel 10 év házasság és 2 közös gyermek után külön utakon fogytatják tovább.

Tápai Szabina Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin

Rajongóikat különösen szíven ütötte a dolog, hiszen mindig is egy boldog család benyomását keltették, mindenki legnagyobb örömére azonban a sztárpár újra egymásra talált. A fantasztikus örömhír szinte napra pontosan egy évvel azután látott napvilágot, hogy az előző évben bejelentették a válásukat, az eltelt időben pedig mindketten dolgoztak a problémáikon.

Tápai Szabina: Ma véget ér

Azóta is dúl a szerelem az egykori sportolók között és a családdal is igyekeznek minél több időt együtt tölteni, legutóbb épp egy közös kiruccanáson voltak, aminek sajnos most véget ért.

Ma véget ér a kis családi kiruccanásunk! Holnap már munka-utolsó napok az iskolában, oviban. A hétvégén pedig elkezdődik a nyári szünet! Kalandra fel! Tervezzük a nyarat

– írta a sztármami a hétfő este az Instagram-oldalán.

A bejegyzést a hozzá csatolt fotóval ITT tudod megnézni!