Keleti Andreát elrabolta a férje: „Féltem attól, hogy mi lesz”

A népszerű táncművész a napokban ünnepelte születésnapját, aminek alkalmából férje egy különleges ajándékkal lepte meg őt. Keleti Andrea lapunknak elárulta: ők az elmúlt években már nem adnak egymásnak tárgyi ajándékokat, hanem valamilyen élménnyel szereznek örömet a másiknak. A házaspár férfi tagjának idei meglepetése azonban felülmúlt minden előzetes várakozást...

Keleti Andrea gyermekei sem számítottak arra, amire édesapjuk készült (Fotó: Hot Archív)

Keleti Andrea férje elrabolta a saját feleségét

„A szülinapom előtt pár nappal csak annyit tudtam, hogy nem szabad aznap semmiféle programot beterveznem, mert jövünk-megyünk, úgyhogy nem fogunk unatkozni. Sejtettem, hogy valami történik a születésnapomon, de hogy pontosan mi, azt nem. Viszont a férjem mindig alaposan oda szokta tenni magát a születésnapomra, tavaly például Olaszországban voltunk ünnepelni. Annak az volt a különlegessége, hogy csak a repülőtéren tudtam meg, hogy a barátaink is velünk jönnek” – kezdte a Borsnak Keleti Andi.

A táncművész meglepetésből hagyta el az országot

„Idén viszont a férjem annyit mondott nekem, hogy megyünk a barátainkhoz vendégségbe, akik a házukban fogadtak minket és azt mondták mindjárt indulunk egy étterembe vacsorázni. Aztán mikor elindultunk, akkor az gyanús volt, hogy egyre inkább a reptér irányába kezdtünk haladni. Én pedig kicsit féltem attól, hogy mi lesz, mert már kezdtem éhes lenni. Amikor pedig megérkeztünk, akkor bejelentették: repülünk együtt Rómába” – mesélte különös élményét a táncosnő.

Keleti Andrea fogyása mögött a megfelelő étrend áll, amit még nyaralásain is szokott tartani (Fotó: hot! magazin)

A mesterséges intelligencia átvette az uralmat az olasz nyaraláson

Keleti Andrea szerint a férje annyira kedves és előrelátó volt, hogy feleségének még be is pakolt titokban egy bőröndöt az útra. A kétgyermekes édesanya elmondta, mindannyian voltak már korábban az olasz fővárosban, mégis ez a kiruccanás több szempontból is különleges volt. Egyrészt direkt nem a leghíresebb nevezetességeket nézték meg, hanem az olyan autentikus helyi látnivalókat, amiket nem sokan ismernek. Másrészről pedig teljesen a mesterséges intelligenciára bízták magukat, ugyanis megkérték, hogy bizonyos paraméterek megadása után, ajánljon nekik programokat.