Nem várt helyről álltak ki Forstner Csenge mellett

Forstner Csenge tiktokker, napjaink egyik legmegosztóbb magyar sztárja most olyan támogatást kapott a közösségi médiában, amire senki sem számított. A fiatal influenszert eddig gyakran érte kritika bármit is tett, most viszont mindenki mellé állt.

Forstner Csenge Redditre kikerült képe nem, Csenge viszont tetszik a kommentelőknek (Fotó: Instagram)

Megtört a jég Forstner Csenge esetében?

Csenge, aki a szőke fürtjeit egy ideje sötétbarnára cserélte, egy szelfit osztott meg a közösségi oldalán, amin láthatóan élt a „szépítő applikációk” nyújtotta lehetőségekkel. Ez a követőinek is feltűnt, hiszen TikTok videóin általában természetesebbnek tűnik, mint néhány beállított fotóján. Bár a fiatal lány gyakran csak a savazást kapja egy-egy képe vagy videója után, most összefogott érte a Reddit közössége…

Minek kell neki faceapp? Nem csúnya lány pedig

– dobta fel a kérdést egy felhasználó, amivel sokan egyetértettek.

„A social médiában nőtt fel, sosem fogja elég szépnek látni magát. Pedig tényleg szép arca van” – helyeselt egy hozzászóló.

„Nem csak az arca szép… A bodyja is 10/10” – kontrázott rá egy másik.

„Azért használja, amiért itt 12 egy tucatnak, vagy egyenesen rondának neveznek szépségverseny győztes lányokat is…” – háborgott egy újabb, míg valaki felidézte:

„Mert ha valaki nem tökéletes éppen, akkor fikázva van. Undorító módon nyilatkoznak az emberek tök szép nőkről. Palvin Barbi is lett már lekövérezve…”

Többen pedig sajnálatukat fejezték ki, amiért a jelek szerint önértékelési problémái lehetnek és önbizalomhiánya, amit a közösségi média irreális elvárásai okozhatnak.

Korábban az is felmerült, hogy pánikbetegséggel küzdhet, legalábbis volt, aki ezzel magyarázta, hogy év elején Forstner Csenge eltűnt: hónapokig nem jelentkezett a közösségi oldalakon. De azóta visszatért, és úgy fest, a szünet jót tett, és a rajongók már nagyobb szimpátiával állnak hozzá.