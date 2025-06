Damu Roland rejtélyes gyászolója visszatért: ezt tette a színész sírjával – Fotó

Tavaly januárban még így nézett ki Damu Roland sírja Fotó: Bors

A vörös rózsák visszatértek - nem múlik a szerelem?

Azóta viszont sok víz lefolyt azon a bizonyos Dunán, másfél év is eltelt. A napokban olvasónk látogatott ki a Farkasréti temetőbe azzal a céllal, hogy végigjárja a művészparcellát. Mivel korábban olvasott Damu Roland sírjáról és a titokzatos rózsákról, gondolta, megnézi, hogy néz most ki a Jóban Rosszban Várnagy Elődjének végső nyughelye. Némiképp meglepetten látta, hogy ismét tele van vörös rózsákkal a színész sírköve melletti váza, és bár kicsit ezek a virágok is hervadtak voltak már, az biztos, hogy nem hónapok óta hervadoznak ott a napsütésben.

Minden jel arra mutat tehát, hogy a rejtélyes gyászoló, a titokzatos hölgy visszatért!

"Nagyon kedveltem Damu Rolandot, mint színészt, a magánéletével én egyáltalán nem foglalkoztam. Nem szeretem a pletykákat. A titokzatos rózsák története viszont megérintett, még gondolkoztam is, hogy vajon ki lehet, aki a halála után is ennyit gondol rá. Május utolsó napjaiban voltam kint a temetőben, akkor láttam, hogy ismét ott vannak a virágok, a szerelem szimbólumai. Bár nem voltak frissek, még egy szirmuk sem hullott le, tehát nem olyan régen tehették őket oda. Nagyon kíváncsi vagyok, ki van emögött" – morfondírozott olvasónk, Teodóra, aki egy fotót is küldött a sírról.