"Nincs rá magyarázat, hogy miért élek" – kiderült Ozzy titka, ezért bírta 76 évig a rock and roll életformát

Ozzy Osbourne, a Black Sabbath énekese és a „Sötétség Hercege” nemcsak ikonikus zenei pályafutásáról híres, hanem féktelen életviteléről is. Megdöbbentő, hogy a rengeteg alkohol és drog ellenére 76 éves koráig élt. Halála előtt még fellépett a „Back to the Beginning” búcsúeseményen, ahol 140 millió fontot gyűjtöttek jótékony célra. Ezután otthonának kertjében, Buckinghamshire-ben temették el, ahogy azt kívánta.

Ozzy Osbourne titka végre napvilágra került Fotó: MW

Ozzy Osbourne pusztító élete ellenére is tudott vigyázni magára?

Bár felesége, Sharon Osbourne sokat tett egészségének megőrzéséért, úgy tűnik, Ozzy génjei így is különlegesek voltak. 2007-ben a Knome nevű genetikai cég megkereste őt azzal a kéréssel, hogy vizsgálják meg a teljes genomját. Ozzy beleegyezett, mondván:

A rengeteg alkohol és drog ellenére, amit elfogyasztottam – kokain, morfium, altatók, LSD, Rohypnol – orvosilag nincs rá magyarázat, hogy miért élek még. Talán a DNS-em ad választ rá

– idézte a legenda szavait a LadBible.

A vérminták elemzése során a kutatók több különleges génváltozatot találtak, amelyek közül néhány eddig ismeretlen volt. Ezek befolyásolták, hogyan dolgozza fel Ozzy teste a drogokat. Például az ADH4 gén környékén talált mutációk miatt Ozzy szervezete gyorsabban bontotta le az alkoholt, mint az átlagemberé. Más gének a marihuána, ópiátok és amfetaminok lebontásához kapcsolódtak.

Ezek a mutációk lehetővé tették számára, hogy gyorsabban méregtelenítsen, így túlélhette azokat a mennyiségeket, amelyek másokat megöltek volna. Ugyanakkor voltak negatív hatásai is, mivel génjei alapján hatszor nagyobb eséllyel alakult ki alkohol-függőség, mint egy átlagos embernél, 1,31-szer hajlamosabb volt a kokainfüggőségre és 2,6-szor nagyobb eséllyel hallucinált a marihuánától.

Emellett a kutatók megállapították, hogy lassabban bontotta le a koffeint és valószínűleg Neandervölgyi ősökkel is rendelkezett. Mindez rávilágít arra, hogy a gének sok mindent elárulnak rólunk.

Ozzy úgy tűnik, „genetikailag készült” a rock and roll életformára.