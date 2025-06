Lesújtó hír jött: elhunyt a rocklegenda

Gyászol a zenei világ: 81 éves korában elhunyt Mick Ralphs, a Bad Company rock szupercsoport társalapítója.

Gitáros volt abban a zenekarban, amit 1973-ban alapított és 2016-ban bekövetkezett agyvérzéséig közreműködött benne. A rocksztár a sztrók szövődményei miatt halt meg, ezt a Bad Company hivatalos oldala hétfő este megerősítette.

A közlemény szerint Ralphs, aki Stoke Lacyben, Herefordshire-ben született, hátrahagyta élete szerelmét, Susie Chavasse-t, két gyermekét és három mostohagyermekét, valamint zenekartársait, Paul Rodgerset és Simon Kirkét.

Mick elhunyt, a szívem a földre zuhant. Kivételes dalokkal és emlékekkel hagyott ránk. A barátom volt, a dalszerző társam, egy csodálatos és sokoldalú gitáros, aki rendkívüli humorérzékkel rendelkezett

- nyilatkozta Rodgers, a zenekar énekese.

1970-ben a csúcson volt a Bad Company, sikert sikerre halmozott, debütáló kislemezük a Can't Get Enough 1973-ban a brit slágerlistán a 15. helyre került, az Egyesült Államokban pedig az 5. helyen végzett.

Az utána következő negyven évben Mick Ralphs kulcsszerepet játszott a zenekar sikereiben, utoljára 2016-ban lépett fel Londonban.

Kedves barátunk volt, csodálatos dalszerző és kivételes gitáros. Nagyon fog hiányozni nekünk

- nyilatkozta Kirke, a zenekar dobosa.

Rodgers és Kirke az 1970-es években csatlakozott Ralphshoz, miután a Free tagjai voltak. A zenekar önmagáról elnevezett debütáló albuma olyan slágereket tartalmazott, mint a Can't Get Enough és a Movin' On, és a harmadik helyet érte el az Egyesült Királyság albumlistáján, valamint ötszörös platina minősítést kapott - írja a Mirror.

2023-ban Kirke a Bob Lefsetz Podcastnek elmondta, hogy Mick Ralphs bal oldala sztrók miatt lebénult.

Egy angliai ápolási otthonban van. Tehát az egészsége nem túl jó, és a zenélésnek biztosan vége. Szóval, tudod, jó időszakunk volt, és szerintem hamarosan véget vetünk a régi Bad Company-nak

- közölte a dobos.