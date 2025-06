Sárkányok háza helyett Opera: Emilia Clarke imádta a magyar színdarabot

Mostanában napi szinten futhatunk bele híres, hollywoodi világsztárba Budapest utcáin, olyan sokan forgatnak a magyar fővárosban. A Trónok harca című sorozat főszereplője, Emilia Clarke is nálunk vendégeskedik, most épp az Operaházba ugrott be egy előadásra.

Emilia Clarke jelenleg Magyarországon tartózkodik, épp a Ponies című történelmi thriller sorozatot forgatja, amelyben Haley Lu Richardson is szerepet kapott. A sorozat 1977-ben, a hidegháború idején játszódik, és két CIA-ügynök történetét meséli el, akik férjeik rejtélyes halála után egy összeesküvés nyomaira bukkannak. A forgatások főként Budapesten zajlanak, a színésznő a szabadidejében szívesen fedezi fel a várost: ellátogatott például egy 13. kerületi körömszalonba is, ahol manikűrt készíttetett, majd közös fotót készített a szalon munkatársával. Emellett többször megfordult már a Magyar Állami Operaházban, legutóbb múlt vasárnap, amikor édesanyjával és Haley Lu Richardsonnal együtt a Stuart Mária című darabot tekintették meg. Emilia Clarke Budapesten forgat hetek óta (Jacopo Raule / Getty Images) Emilia Clarke agyvérzése után is fáradhatatlanul dolgozik A Trónok harca Daenerys Targaryenje a fiatal kora ellenére már nagyon sok megpróbáltatáson esett át: átélt két agyvérzést a húszas évei elején. Az első 2011-ben történt, nem sokkal azután, hogy befejezte a sorozat első évadának forgatását. A második pedig 2013-ban jelentkezett. A színésznő a témában a The New Yorker magazinnak adott egy nagyon őszinte interjút 2019-ben, melyben többek között azt mondta: Sok embernek nincs olyan orvosi ellátása vagy támogatása, mint nekem volt. Én szerencsés voltam. Most segíteni akarok másoknak is. Emilia ezek után pedig egy alapítványt is létrehozott, a SameYou nevű szervezetet, amely a stroke-betegek és agysérülést szenvedők rehabilitációját támogatja. A színésznőről a Trónok harca forgatásán senki sem tudta, hogy nagyon beteg (Fotó: HBO) De vissza a budapesti utcákra, ahol mostanában bárki összefuthat a világsztárral, hiszen elég aktív életet él a forgatások között. Vasárnap például az Operaházba látogatott, ahonnan fotókat is posztolt. Az intézmény a hivatalos Facebook-oldalán büszkélkedett el a híres vendégel. „Emilia Clarke és Haley Lu Richardson újra az Operaházban. A Budapesten készülő Ponies című amerikai kémsorozat két főszereplője beváltotta ígéretét, és egy héten belül visszatért az Operaházba. Szombat este a Stuart Mária című operaelőadást tekintették meg, ami mindkettőjüket lenyűgözte. A két hollywoodi sztárt ezúttal Emilia édesanyja, Jenny Clarke kísérte el” - írták a fotókhoz.

A világsztárok vidáman pózoltak az Operaház díszes falai között (Fotó: Gyüdi Melitta, Galvácsy Gábor)