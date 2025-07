Terjed a gyilkos kór! Valaki már el is kapta

Gambiában a hatóságok egészségügyi riadót rendeltek el, miután a nyugat-afrikai ország területén a majomhimlő vírus egy esetét regisztrálták - jelentették be kedden, miközben több nyugat-afrikai országban is járványszerű megbetegedések tapasztalhatók - írja az MTI.

"A rutinszerű felügyeleti rendszernek köszönhetően egy majomhimlő esetet észleltek az országban" - derült ki a gambiai egészségügyi minisztérium kedden kiadott közleményéből. "Egyetlen eset észlelése egy olyan országban, ahol jelenleg nem terjed a majomhimlő (...) azonnali reagálást igényel" - írták. A dokumentum szerint nyomon követik a kontaktesetek útját, és folyamatban van a vírus altípusának meghatározására irányuló eljárás is. A himlővel azonos családba tartozó vírus által okozott himlő elsősorban magas lázzal és hólyagos bőrelváltozásokkal jelentkezik. A betegséget először 1970-ben azonosították a Kongói Demokratikus Köztársaságban, de már régóta csak mintegy tíz afrikai országban fordul elő. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tavaly augusztusban a majomhimlő afrikai országokban jelentkező esetei, valamint a korábbinál veszélyesebbnek tartott vírusvariánsának terjedése miatt egészségügyi szükséghelyzetet hirdetett ki. 2024 eleje óta a WHO adatai szerint világszerte 21 ezer, laboratóriumi vizsgálattal megerősített majomhimlős megfertőződést regisztráltak, közülük 70 volt végzetes. A legtöbb haláleset a Kongói Demokratikus Köztársaságban történt.