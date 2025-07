Lopás közben aludt el a tolvaj, a rendőrök ébresztették fel

Egy budai élelmiszerboltba tört be egy tolvaj. A férfi két dezodort tulajdonított el a polcokról, a „Sötét kísértés” és „Felizgat” nevű termékek azonban nem kerültek messzire. A betörő a nézelődés közben három üveg égetett szeszt is elfogyasztott. A részeg tolvaj elálmosodott és kasszák közötti átjáróban elaludt. Hajnalban a rendőrök ébresztették fel az elkövetőt, akik rövidesen őrizetbe is vették a férfit. Ami ennél is hihetetlenebb, hogy kiderült, a férfi alig két hete szabadult a börtönből, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását - írja az Origó.