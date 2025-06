/Megnyílt a Balaton Wines Visitor Center – új korszak kezdődik a balatoni borturizmusban

Princzinger Péter / Fotó: Balaton Wines Visitor Center

Princzinger Péter, a VisitBalaton365 ügyvezetője hangsúlyozta: Amikor turizmus-fejlesztésről esik szó, a legtöbben nagy ingatlanfejlesztésekre, építési beruházásokra gondolnak. De ugyanolyan fontosak azok a vonzerő-fejlesztési projektek, melyek célja a meglevő kapacitások és erőforrások, jelen esetben a borászatok, gasztronómiai szolgáltatók és őstermelők tudásának és termékeinek összekapcsolása, ennek révén új, izgalmas ajánlatok megalkotása. Ilyen vonzerőfejlesztési projekt a Balaton Wines Visitor Center, amely meggyőződésem szerint több száz kilométerről "látható" vezérvonzerő lesz a Balaton turisztikai desztinációban, és turista-mágnesként vonzza majd a vendégeket, hazaiakat és külföldieket egyaránt.

„A Balaton Wines Visitor Center nem csupán turisztikai attrakció, hanem egy integrált szakmai és kulturális központ, amely lehetőséget ad a balatoni borászoknak a megjelenésre, értékesítésre és nemzetközi kapcsolatépítésre is” – mondta Forrai Miklós, a látogatóközpont egyik alapítója.

Fotó: Balaton Wines Visitor Center

A kezdeményezés szervesen illeszkedik a 365 napos Balaton koncepcióba, amely a térség egész éves látogatottságának növelését célozza. A centrum a VisitBalaton365 stratégiai célkitűzéseit is szem előtt tartva referenciapontként is működik, amely jó gyakorlatot mutat más desztinációk számára is. A cél közös: a balatoni térség tartalékainak – legyen szó időbeli, térbeli, kreatív vagy kommunikációs lehetőségekről – kiaknázása, és a bor, mint desztinációs érték integrált megjelenítése.

A balatoni borászati szektor eddig jórészt földrajzilag széttagoltan, szezonalitásnak kiszolgáltatva működött. A Balaton Wines Visitor Center ezt hivatott feloldani egy olyan közös tér létrehozásával, amely nemcsak a borok, de a Balaton-márka hosszú távú építését is szolgálja.