Május 19-e óta a poklok poklát járja annak a férfinek a családja, akit a lehető legtragikusabb módon, munka közben gázoltak halálra az autópályán. Ismeretes, azon a tragikus napon egy jobb kormányos kocsi sofőrje egy torlódáshoz ért a pályán. Sajnos azonban későn reagált az előtte beálló kocsisorra, így a sofőr csak úgy tudta elkerülni az ütközést, hogy az autó kormányát elrántotta. Ez beláthatatlan következményekkel járt, ugyanis a jármű egyenesen a pálya szélén fűkaszáló munkások közé csapódott és letarolta az ott munkálkodó F. Zoltánt.

Munka közben gázolták halálra Zoltánt Fotó: TV2

Így temették el a munka közben halálra gázolt Zoltánt

Bár a mentősök gyorsan a helyszínre értek és mindent megtettek a 34 éves családapáért, a férfi életét már nem lehetett megmenteni. Zoltán családja a történtek után összeomlott, azóta sem ocsúdott fel a gyászból. Az erdélyi származású férfi ugyanis már jóideje dolgozott a pályák mentén, a végzetes balesetig pedig soha nem történt baleset. Azon a napon is rossz érzés nélkül szállt be a munkásokat szállító kisbuszba a kollégáival együtt, akik vélhetően sokkos állapotban nézték végig a borzalmas balesetet. Különösen szörnyű, hogy nem kizárt: a helyszínen ott volt Zoltán egyik rokona is, akivel gyakran dolgoztak együtt, így lehetséges, hogy egyik szerette is végignézte rokona haláltusáját.

Mint azt a család egyik barátja elmondta, a gyászt még jobban tetézi, hogy a családban Zoli volt a kenyérkereső:

Két gyermek maradt utána, akiket fel kell nevelni. Ő volt a kenyérkereső, így azon is aggódik a család, hogy hogyan lássa el a kicsiket

– mondta az eset után, hozzáfűzve: Zoltánt mindenki csodálatos apaként ismerte, aki a gyermekeiért élt. Most a család újabb kemény akadállyal kellett, hogy szembenézzen, június 2-án ugyanis végső nyugalomra helyezték a férfit. A rokonság egésze összetörve gyászolta meg szerettét:

Nagyon hiányzol. Ahogy telnek a napok, egyre jobban hiányzol, szép testvérem. Megöl a fájdalom, hogy nem látlak többé! Várlak és te nem tudsz már jönni hozzám. Az életemet adnám érted

– írta Zoli testvére. Másik rokona nem szavakkal, csupán egy szívszorító videóval búcsúzott Zolitól: ezen az látható, ahogyan a családapa mosolyogva, nevetve indul munkahelye felé.

A baleset körülményeit és részleteit jelenleg is vizsgálják.