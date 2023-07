Ezt keresed, ha gyermeked felvették az egyetemre

“XIII. kerület dinamikusan fejlődő részén a Szabolcs utcában kínáljuk eladásra szeretett egyszobás lakásunkat.

A lakás a szokásos garzonokhoz képest rendkívül tágas. A fürdőszobában egy nagy méretű sarokkád van, a konyha pedig gáz főzőlapos/elektromos sütős, jól berendezett étkezős konyha. A szoba világos, utcára néz és közvetlen mellette nincs másik társasház.

A nyílászárók fel lettek újítva, thermo üveget is kaptak. A víz- és villanyhálózat szintén felújításra került, valamint a gázvezeték-hálózat is korszerű. A szobában hűtő-fűtő klíma is található a gázkonvektor mellett. A lakásban nemrég tisztasági festés is megtörtént, és mivel a család bővülése miatt a lakásból már kiköltöztünk, így rögtön költözhető is.

A ház is rendkívül jó állapotú, folyamatosan karbantartott, épület. A 3. 4. emelet már szintráépítés, így lift is van a házban.

A környék infrastruktúrája folyamatosan fejlődik, az utca sétálóutcának van tervezve a jövőben.

Számtalan bolt, üzletek, éttermek, Lehel téri piac, gyógyszertárak és egyéb szolgáltatás megtalálható a környéken, ami szükséges a mindennapi élethez.

A lakás közlekedés szempontjából kiváló, mivel pár perc sétára található a 14-es villamos, az M3-as metró Lehel téri megállója, a 72-es troli, a 15-ös busz, valamint a 914-es éjszakai busz megállója is. A 6. kerület szintén elérhető a közelben lévő alagúton átsétálva. [ ..]





