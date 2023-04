Ilyen egy igazi kacsalábon forgó palota - Fotók!

Nem mindennapi hirdetés került fel az Ingatlanbazár oldalára:

“Budai (2,12.kerület) hasonlóan impozáns ingatlanra ÉRTÉKEGYEZTETÉSSEL, akár RÁFIZETÉSSEL cserélhető! Dunakeszi a Főváros agglomerációjának egyik legjelentősebb települése, mely kedvező adottságai révén dinamikusan fejlődő város a Duna mentén. Itt került eladósorba egy minden igényt kielégítő, impozáns kastély jellegű luxusvilla. […]”

Fotó: ingatlanbazár

” […] Gyönyörűen gondozott, dísznövényekkel beültetett parkosított kerten fekszik, melynek öntözéséről automata öntözőrendszer gondoskodik. A kerti utak fagymentesítését, ide értve a garázsbejárathoz vezető térburkolt lejárót is devirteg berendezések telepítésével biztosították. Az épület exkluzív kialakítású, kastélyszerű, funkcionálisan családi ház, melyben elrendezése révén egymástól független, szeparált lakórészek kerültek kialakításra.

A házba érkezve diófagyökér-betétes ajtókon keresztül jutunk a gyönyörű cseresznyefa konyhába, melyet az ebédlő köt össze a gránitburkolatú, kézzel készített kandallós hatalmas méretű nappalival/ társalgóval. A nappali térből üvegfalon át nézhetők az egy szinttel lejjebb lévő feszített víztükrű , ellenáramoltatós, kertkapcsolatos medencében fürdőzők. A medencéhez külön fürdőszoba, egyedi szauna és hideg vizes merítőmedence tartozik. A társalgó szintjén helyezkedik el ,még a szülői lakosztály saját fürdőszobával és gardróbbal valamint 2 hálószoba közös fürdőszobával és az előszobából nyíló vendéggardrób illetve a vendégeknek fenntartott tágas illemhely kézmosóval. Az emeleti szintre gyönyörű, egyedi kézzel készített kovácsoltvas korlátokkal felszerelt márvány burkolatú lépcsősor vezet, ez a szint is fel van szerelve egy modern konyhával, étkezővel, gyönyörű napfényes társalgó-nappalival valamint 3 saját fürdőszobás hálószobával és egy dolgozószobával. Egy szinttel feljebb került kialakításra az jelenleg könyvtár/ kávézóhelység melynek teteje teljesen nyitott, hangulata ámulatba ejtő, ebben a szobában a napi problémáktól eltávolodva belefeledkezhetünk a könyvek elvont világába miközben pihenőidőnket töltjük egy csésze hondurasi kávé társaságában.

A szuterén szintről még szó sem esett, pedig az itt kialakított 3 állásos teremgarázs, a konditerem, játékszoba és a több háztartási helység valamint a ház szíve, a kazánház is mind a maximális igényesség jegyében került kialakításra. A házban beépített porszívórendszer, ipari klímaberendezés, padlófűtés, Kömmerling hőszigetelt golyóálló üvegezésű fa tokszerkezetű ajtók és ablakok rejtett rolós szúnyoghálóval és elektromos sötétítővel szerelve, biztonsági ajtók, szobánkénti termosztát,mely távvezérléssel irányítható, térfigyelő biztonsági és kamerarendszer lett telepítve, de a felsorolás még korán sem teljes, rengeteg extra lelhető fel ebben az igazán egyedi kialakítású luxuskastélyban! A lakóépületbe telepített technikai eszközök mellett valamennyi burkolat és felszerelési tárgy egyedi igények szerint válogatott, nemzetközileg is csak legfelső lativuszokba sorolható, világszínvonalat képviselő szerkezeti és beltéri anyagok felhasználásával, művészi színvonalú kivitelezéssel került beépítésre. Igényes új Tulajdonosát várja, aki nem csak szereti az exkluzív szépséget,hanem felismeri a magasszínvonalú beltartalmat is, az egyedi belsőépítészeti megoldások hozzáadott értékét is.

Fotó: ingatlanbazár

