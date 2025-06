/Szorul a hurok az Észbontók sorozatgyilkos sztárja körül: durva bizonyíték került elő a kettős gyilkossággal vádolt Zsólyomi Zsolt ellen

Mint arról a Bors többször is írt, a mindössze 24 éves pándi fiatal január óta ül egy floridai börtönben, miután a gyanú szerint 2024 novemberében és idén januárban is kivégzett egy-egy nyugdíjas, rokkant férfit. Ismeretes: Zsólyomi Zsolt novemberben végzett első áldozatával: a 66 éves Carlos Alonso Villaquirant korábban egy melegbárban ismerte meg, később pedig viszonyuk is volt egymással. A férfit azon a tragikus napon, saját fürdőszobájában találták meg: Carlos arccal a vízben feküdt a kádban, halálát Zsólyomi igyekezett fulladásnak beállítani.

Zsólyomi Zsolt az Észbontók című műsorban is szerepelt. Most börtönben vár a sorsára Floridában Fotó: Youtube

Durva bizonyítékokat találtak Zsólyomi Zsolt ügyében

Ez azonban nem így történt: kiderült, hogy a nyugdíjast halála előtt borzalmasan helybenhagyták, testén brutális sérüléseket fedeztek fel. A zsaruk már Zsolt elfogása után is több terhelő bizonyítékot találtak a magyar fiatal ellen: többek között egy gyanús kamerafelvételt a gyilkosság napjáról és olyan üzeneteket is, melyekből kiderült, hogy az idős férfi rájött, hogy Zsolt alaposan átverte és meglopta őt. Zsólyomi ugyanis már többször is követett el stikliket Amerikában, amiért nyomkövetőt kellett volna viselnie, ezután pedig kiutasítás várt volna rá. A fiatal magyar ezt viszont levágta magáról és meglépett, a lebukás elkerülése miatt pedig ezentúl álnevet használt, későbbi áldozata is Thomasként ismerte meg.

Partnerének vélhetően ezért is kellett később meghalnia: Villaquiran a leleplezés utáni mérgében közölte Zsólyomival, hogy ki fogja adni őt a zsaruknak. A rendőrök most ezeket az üzeneteket is megtalálták és nyilvánosságra is hozták.

Az SMS-ek szerint októberben a két férfi még szoros, romantikus kapcsolatban állt egymással: Villaquiran még ételt és ajándékokat vett Zsoltnak, akit csak "magyar királynőmnek" nevezett. November első hetében viszont minden megváltozott: november 7-én Villaquiran ugyanis egy két szóból álló, ám vészjósló üzenet küldött Zsólyominak - az üzenetben az igazi neve állt.

Miért hazudtál nekem megint?

- tette fel a kérdést Villaquiran egy újabb, szomorú SMS-ben. A nyugdíjas szomorúsága viszont rövid időn belül haraggá változott, miután üzenetére nem kapott választ, de cserében szépen lassan felfedezte partnere előéletét.