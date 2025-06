Egy apró tünet, ami elkerülte az édesanya figyelmét végül tragikus véghez vezetett

Egy kétgyermekes édesanya, Susan Schmidt osztotta meg tapasztalatait arról, hogyan figyelmen kívül hagyott egy aprónak tűnő tünetet, mielőtt IV. stádiumú bélrákot diagnosztizáltak nála. A most 47 éves nő elmondta, hogy a tünetek első megjelenésétől számítva négy hónap telt el a diagnózisig, amely 2023 szeptemberében érkezett. Azt is hozzátette, hogy a betegség gyógyíthatatlan, és a célja most az, hogy ameddig csak lehet, jó állapotban maradjon, bár valószínűleg a következő külföldi útja után újra kemoterápiára szorul majd.

Ezt a tünetet hagyta figyelmen kívül Fotó: Unsplash

Arra buzdít másokat, hogy ne szégyelljenek beszélni a bélműködésükkel kapcsolatos problémákról, még ha ezek kényelmetlen témák is. Úgy fogalmazott, hogy nem beszélt a székletürítési szokásairól, mert szerinte kevesen teszik ezt, és épp ez a bélrák problémája: az emberek nem kongatják meg a vészharangot. Annak ellenére, hogy fizioterapeutaként jó egészségügyi ismeretei voltak, nem merült fel benne, hogy bélrákja lehet.

Nem figyelt fel a tünetekre

A betegség korai jelei nem voltak látványosak. Nem volt véres széklete, csupán fáradtság és két alkalommal extrém fájdalom jelentkezett. A legelső tünete az extrém kimerültség volt, amit a korai menopauzának tudott be. Májusban olyan mértékű fáradtságot érzett, hogy például autóvezetés közben félre kellett állnia, hogy aludjon. Emlékei szerint miután elvitte a lányát evezésre, hazafelé félúton meg kellett állnia 40 percre aludni, ami szerinte már figyelmeztető jel volt, de ő csak az élet okozta kimerültségnek gondolta.

Egy másik tünet, amit szintén figyelmen kívül hagyott, a székrekedés volt – ami Franciaországban jelentkezett, egy barátnője esküvőjén. Mivel korábban soha nem volt ilyen panasza, a francia sajtokra és a nehéz ételekre fogta, és nem gondolt rá komolyabban. Hazatérése után azonban olyan fájdalmai voltak, amelyeket „szülésnél is rosszabbnak” írt le. Orvoshoz fordult, ahol megnyugtatták, de mint mondta, nem kerestek rákot.

Ma már azt szeretné, ha mások tanulnának az ő történetéből. Arra biztat mindenkit, hogy ha valami nem stimmel, keresse a válaszokat, még akkor is, ha a vérképe rendben van, vagy ha azt mondják neki, hogy stressz, étrend vagy menopauza okozza.