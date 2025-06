Nászútjuk helyett férje temetésére kellett költenie félretett pénzüket Laurának

Nem vették észre időben férje szívproblémáit, ezért a nászútjukra félretett pénzüket most szerelme temetésére kell költse a 31 éves korában megözvegyült Laura Burr. Edward Burr ugyanis soha nem épült fel a későn diagnosztizált tüdőgyulladásából, hónapokon át tartó kezelése ellenére sem. Az általános iskolai tanár esküvőjüket követően két héttel már légzési problémákkal küzdött. Azt hitték eleinte, hogy csak megfázás, így főként vitaminokkal próbált gyógyulni. Nem sokkal később azonban, miután már inhaláló nélkül szinte nem is tudott élni, kórházba került. Ekkor derült csak ki, hogy fertőzés miatti tüdőgyulladása és szívprobémája is van.

Nem észlelték időben betegségét Fotó: unsplash.com

Laura elmondása szerint az orvosoknak a fő gondot az okozta, hogy férje egyszerre küzdött két súlyos betegséggel, ami miatt nem tudták, melyiket kellene prioritásba helyezni. Végül Edwardot hét hétig tartották bent, mielőtt hazaengedték volna. Pár nappal később azonban újra kórházba került, amely során egy keringéssegítő, úgynevezett BIVAD műszer beültető műtéten esett át, amely ugyan segített rajta, továbbra is szívtranszplantációra várt, amelyet már nem kaphatott meg. Három hónappal később életét vesztette.

A halála hétvégéjén volt egy fura érzésem. Jött hozzánk szokás szerint a lelkész, hogy megáldja őt, de azon a vasárnapon, miközben olvasta az imát, én minden ok nélkül zokogni kezdtem

- emlékezett vissza Laura.

Ezt követően másnap kiderült, Edward BIVAD eszköze már nem működik, ami miatt a családja úgy döntött, eleget szenvedett már és elengedték őt.

A kedvenc zenéjét játszottuk utolsó lélegzetvételei során, a testvérem verset olvasott neki, majd 186 nappal az esküvőnk után elhunyt, miközben fogtam a kezét

- közölte Laura, hozzátéve, hogy ezért a nászútjukra félretett pénzüket most Edward temetésére kellett költenie, írja a Mirror.