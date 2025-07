Cristiano Ronaldo és 24 milliárd forint, elrajtolt az év legnagyobb videójátékos versenye

Az Esports World Cup július 8-án startolt, a záróünnepséget augusztus 24-én rendezik meg. Mivel Magyarország időzónájához viszonylag közel esik Rijád, ezért kifejezetten jó időpontokban kapcsolódhatnak be az érdeklődők a közvetítésekbe. Érdemes lesz odafigyelni a League of Legends ütközeteire, a sakk esportos bemutatkozására, a PUBG-re, a Rocket League-re, valamint a már korábban említett CS2-re. Számos olyan versenyjáték is szerepel a kínálatban, amelyek Európában nem tudnak labdába rúgni az ismertebb programok mellett, azonban Ázsiában elképesztően nagy bázist tudhatnak magukénak. A Free Fire, Honor of Kings. CrossFire és Mobile Legends: Bang Bang kevés alkalommal kerül ennyire közel más régiókhoz, most itt a lehetőség arra, hogy az érdeklődők megismerjék ezeknek a játékoknak a legnagyobb sztárjait.

Az első játékok már megadták az alaphangot, a LoL azonban páros lábbal rúgja majd be az ajtót. Faker, Chovy, Caps, Inspired és a többi sztár alig várja, hogy az MSI 2025 után ismét megmutathassa a világnak, hogyan kell taktikázni az Idézők szurdokában. A legnagyobb esélyesnek a Gen.G tekinthető, ugyanis néhány nappal ezelőtt sikerült a legerősebb dél-koreai együttesnek címet védenie, miután 3-2-re felülmúlták a világ legismertebb esportolójával kiálló T1-t.