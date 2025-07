Szoboszlai Dominiknak döntenie kellett, mégis elhagyta Angliát

Miközben szombat reggel több magyar lap is arról cikkezett, hogy Szoboszlai Dominik nem vett részt a Liverpool pénteki edzésén, sőt egyesek már azt találgatták, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya esetleg otthon marad a hamarosan érkező baba miatt, vasárnap este minden kérdés eldőlt: Dominik felszállt a Liverpool gépére, és elindult Ázsiába.

Szoboszlai Dominik elutazott a Liverpoollal Ázsiába Fotó: AFP

A vörösök két felkészülési meccset is játszanak az ázsiai turné során (AC Milan, Yokohama F Marinos), de a figyelem középpontjába nemcsak a csapat formája került, hanem Szoboszlai személyes élete is. Felesége, Buzsik Borka ugyanis mindenórás – vagyis szó szerint bármelyik percben világra hozhatja első közös gyermeküket.

Szoboszlai Dominik a csapattal tart Ázsiába

A döntés, hogy Dominik mégis a csapattal tart, sokakat meglepett. Bár a Liverpoolnál kiemelten kezelik a játékosok családi ügyeit, úgy tűnik, a magyar sztár nem akarta kihagyni a felkészülés egyetlen napját sem. Ugyanakkor a klubnál készen állnak arra, hogy ha szükséges, Dominik azonnal hazarepüljön, hogy jelen lehessen a nagy pillanatnál – de ehhez sok tényezőnek kellene klappolnia, hiszen a távolság és az időeltolódás nem könnyítik meg a helyzetet.

Korántsem példanélküli a labdarúgásban, hogy a játékos a család mellett marad vagy haza utazik a felejthetetlen pillanatra– nemrég például Curtis Jones hagyta ott az angol válogatott keretét, amikor bejelentették, hogy első gyermeke meg fog születni és ő inkább nem utazott el a nemzeti csapattal.

Szoboszlai ott volt a Liverpool szombati edzésén

Az egész kavalkád egyetlen dologból indult ki: pénteken nem tűnt fel Dominik az edzésről kiadott képeken, így több lap is úgy tudta, kihagyta azt – vélhetően családi okokból. A találgatások órák alatt felrobbantották a közösségi médiát, ám a Liverpool vasárnap esti hivatalos utazó keretéből kiderült: Dominik szombaton visszatért az edzőközpontba és utazik Ázsiába. Ráadásul nem ő az egyetlen magyar a túrán: a fiatal tehetség, Pécsi Ármin is helyet kapott a keretben, akárcsak Kerkez Milos, aki a nyáron csatlakozott a Liverpoolhoz. Ezzel három magyar is ott lehet Arne Slot csapatában az előszezonban – ilyenre pedig korábban még nem volt példa az angol gigász történetében.