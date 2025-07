"Azonnal csomagolj össze!"- szívbajt hozta feleségére az NB I korábbi kedvence

Újabb fordulatot vett Haris Tabakovic pályafutása Németországban. A bosnyák csatárt az NB I-ből is ismerjük, korábban a Debrecen és a Diósgyőr játékosa is volt. Évek óta Németországban játszik, Két éve igazolt Dárdai Pál együtteséhez, a Herthához, majd tavaly nyáron a Hoffenheimbe szerződött. Idén kölcsönben továbbáll a Mönchengladbachba, ezt pedig pofon egyszerűen közölte feleségével.

Haris Tabakovic új csapatban bizonyíthat Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Sabrina Tabakovic az Instagramon osztotta meg a furcsa üzenetváltást - írja a Bild. A csatár Messenger-üzenetben kérdezte meg hogy telik az asszony napja. Sabrina leírta, hogy kerékpározott, majd ebédelt. Ekkor sokkolt Tabakovic.

Babám, azonnal csomagolj össze

- adta ki a parancsot a támadó, majd Sabrina értetlenkedése után indokolt is.

"Még ma elrepülünk. Holnap orvosi ellenőrzésem lesz"

- újságolta el Messengeren Tabakovic, hogy a Mönchengladbach játékosa lesz.

Fotó: Instagram/Sabrina Tabakovic

Később Sabrina szerelmi vallomást tett közzé.

Egy új fejezet kezdődik. Végtelenül büszke vagyok Rád, az erődre, a bátorságodra, hogy mindig tovább tudsz lépni. Én mindig melletted leszek, tiszta szívemből. Együtt megyünk végig ezen az úton, ma, holnap és örökké. Szeretlek

- írta Sabrina.

Tabakovic előző szezonja cseppet sem volt tökéletes. A Bundesligában 22 meccsen csak 3 gólt lőtt, s a Német Kupában is csak egyszer talált be. Ezért is adta őt most kölcsön a Hoffenheim.

Haris és Sabrina a legújabb mezzel