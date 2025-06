/„Nem igazán mentették meg a csapatot" - a magyar kapusokról beszélt a válogatott vb-hőse

Természetesen, mint minden fiatal srác, ő is csatárnak „született”, csak aztán a kapuban kötött ki. Többen is állítják, egyáltalán nem baj, hogy végül a háló elé tette le székhelyét Szendrei József.

Szendrei József bízik Pécsi Ármin liverpooli sikerében / Fotó: Török Attila

- Velem sem történt másként. Akkoriban még létezett a középiskolai bajnokság és én is játszani szerettem volna. Jelentkeztem a testnevelőtanárnál, aki történetesen a Szolnoki MTE második csapatának az edzője volt. Balhátvédnek állított a sulicsapatba, és látva lelkesedésemet, azt tanácsolta, menjek le a Szolnok-ifi edzésére. Tudni kell, hogy a csapat abban az időben igen domináns szerepet töltött be, megyei bajnok is volt. A kapusunk gyakran szeretett centert is játszani, ezért az edzőm, Nagypál Béla (már csak a termetem miatt is), azt tanácsolta, hogy álljak a kapuba. Aztán ott ragadtam… - mondta Szendrei József, az utolsó olyan magyar kapus, aki kapott gól nélkül hozott le egy világbajnoki mérkőzést: az 1986-os mexikói viadalon Kanada ellen nem kapott gólt a 2-0-ra megnyert csoportmeccsen.

A színészválogatottban viszont soha nem állt a kapuba. A mezőnyben játszott, és boldogan emlékszik arra a korszakra.

Gyönyörű élmény volt egy csapatban focizni Eperjes Szamócával, Nemcsák Karcsival, Gesztesi Karcsival és a többiekkel. Védhettem volna is, de Barabás Kiss Zolit nem tudtam kiszorítani a kapuból.

Ha már a kapusról esett szó, kíváncsiak voltunk, mi a véleménye arról, hogy az elmúlt évtizedekben – legyen bármilyen mélyponton a magyar foci – a kapusposzton mindig találhattunk magyarokat a nemzetközi labdarúgásban. A magyar kapusok keresettek voltak a piacon.

Igaz, de ehhez hozzátartozik, hogy a magyar kapusok annak idején nem tízen- illetve húszon éveskét mehettek külföldre. Emlékszem, amikor 32 évesen Cadizba szerződhettem, a menedzser azt közölte: ha huszonévesen jöttem volna Spanyolországba, ezzel a mentalitással, munkabírással, hozzáállással akár a nagyobb csapatba is számításba vehettek volna.

Az Újpesti Dózsával háromszoros Magyar Kupa-győztes kapus hozzáteszi, sajnos a magyar futballtörténelemből számos olyan példára emlékszik, amikor a kapusaink bakiztak a világbajnokságokon.