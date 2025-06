/Pánik Los Angelesben, rátörtek a tüntetők az Atlético Madrid csapatára

Már öt napja zajlanak a tüntetések a kaliforniai Los Angelesben, miután az amerikai bevándorlási hivatal hét olyan helyen is razziát tartott, ahol a szervezet szerint illegális bevándorlók laknak. A helyzet odáig fajult, hogy Donald Trump amerikai elnök a Nemzeti Gárda bevetését is elrendelte, szerdán a tengerészgyalogosok megérkeztek a városba. Los Angeles belvárosában kijárási tilalmat vezettek be este 20 órától reggel öt óráig.

Los Angeles utcáit pár napja ellepték a tüntetők Fotó: Middle East Images via AFP

Los Angeles a klub-vb-nek is egyik rendezője

Mindezek közepette megérkezett a spanyol Atlético Madrid labdarúgócsapata Los Angelesbe, miután a hétvégén kezdődik a klub-világbajnokság, és az egyik helyszín a kaliforniai város lesz. A Marca szerint a zavargások az Atlético szállodájának környékét is elérték.

A Conrad Hotellel szemben található Walt Disney Hangversenyterem ablakait betörték, a falait grafitikkel megrongálták. A bejáratot pedig meg kellett erősíteni, nehogy bejussanak a tüntetők.

A 32 csapatos klub-vb-n a spanyol gárda sorrendben a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germainnel, az amerikai Seattle Soundersszel és a brazil Botafogóval játszik – ebből az elsőt és az utolsót a Los Angeles melletti Pasadénában.