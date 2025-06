/"Nem akartunk kipottyanni az F1-es versenynaptárból" - modern külsőt kap a Hungaroring

A Hungaroring története legnagyobb felújítása zajlik, és bár csak jövő áprilisra készül el teljesen, már most lenyűgöző hatást kelt: modern, elegáns, minden szempontból méltó a Formula 1-es színvonalhoz.

Nagy átalakuláson megy keresztül a Hungaroring Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

„Meg kellett csinálni ezeket a felújításokat, hogy ne pottyanjunk ki a versenynaptárból – mondta Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója. - Noha én végig követtem a változást, így is felemelő látványt nyújtanak az újítások. Ez nem csupán infrastrukturális fejlesztés, hanem egy új korszak kezdete a magyar autó-motorsport számára. Az új főépület és főlelátó minden egyes eleme azt a célt szolgálja, hogy a versenyzők, a csapatok és a szurkolók egyaránt világszínvonalú élményben részesüljenek."

Az új főépületben 36 versenybox és 4 technikai boksz kapott helyett, az első emeleten kialakítottak egy 2000 fő befogadására alkalmas VIP-területet a boxutca felőli oldalon, páholyokkal, továbbá egy helyet kapott egy 80 fős ültetett étkeztetésre alkalmas étterem konyhával. A fejlesztés kiterjedt az új, 13.000 négyzetméteres főlelátóra is, amelyhez a kommentátor fülkék mellett VIP-terasz is készült. Az új főlelátó is megújult, több, mint 10 ezer vadonatúj ülőhelyet szereltek fel.

„A Hungaroring rászolgált arra, hogy a 40. születésnapjára új, modern külsőt, kapjon, hiszen túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a pálya és a Magyar Nagydíj meghatározó része hazánk legújabbkori történelmének – jelentette ki dr. Schmidt Ádám, a HM sportért felelős államtitkára. - A rendszerváltozás előszelével érkezett és az évtizedek alatt méltán vált a száguldó cirkusz szereplőinek egyik kedvenc helyszínévé. Eközben pedig rengeteg felejthetetlen pillanattal ajándékozta meg az autósport szerelmeseit. Köszönet mindenkinek, aki hozzátett a közel négy évtizedes történelemhez. Fontos kiemelnünk, hogy a Magyar Nagydíj rendszerint a leglátogatottabb hazai sporteseményünk, tavaly több mint 300 ezren kísérték figyelemmel a helyszínen. A nézők körülbelül 80 százaléka külföldről érkezik. Az esemény megrendezéséből keletkezett teljes GDP meghaladja a 26 milliárd forintot. Minden egyes forint, amelyet a Hungaroringre költött a kormány több mint másfél forint bevételt generált a magyar gazdaságnak.”