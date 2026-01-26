Több mint 40 kilótól szabadult meg László: „Javult az életminőségem”

Családalapítás után nemcsak a nőkre jelent veszélyt az elhízás, hanem a férfiakra is. Miközben László igyekezett helytállni apaként, társként, családfenntartóként, szinte észrevétlenül szedte fel a plusz kilókat, mígnem a tükörképét megelégelve a fogyókúra mellett döntött.
László mindig erős testalkatú volt, ami sokáig nem okozott számára különösebb gondot.
– Rendszertelenül, sokat és egészségtelenül étkeztem – sorolja az édesapa a hízás okait. – Akkor is ettem, ha nem éreztem magam éhesnek, de éppen úgy adódott, hogy lehetőségem volt falatozni, így nem volt nehéz összeszedni ezt a súlyfelesleget az évek során. E mellett sokat nassoltam, jöhetett bármi, ami az utamba került: gumicukor, csipsz, csoki, stb. De talán nem is ez a lényeg, hogy mit eszik az ember, ha pusztán súlytartásban van, hanem inkább a mennyiség. Csak egy egyszerű példa: bárki meg tud enni egy tábla csokit, de meg lehet enni egy táblából kettő kockát is, ahogy most teszem. Sokáig nem foglalkoztam a túlsúlyommal, mert szerencsére nem voltak egészségügyi problémáim, a hétköznapokban pedig elvoltam ezzel a testalkattal is. Éltem a mindennapokat és teljesen elsiklottam a felett, hogy egyre gyarapodnak a kilóim.
Másfél éve kezdett életmódváltásba, mondhatni egy véletlennek köszönhetően.
– Úgy kezdődött az egész, hogy tavaly június elején belefogtam egy teljes ház átalakításba, ami nagyon sok mindent magába foglalt. Mivel van két kisfiam, a határidő meglehetősen szoros volt. Mindennel kész kellett lenni augusztus végére, a suli kezdés előtt, amihez iszonyú sok időt és energiát kellett belefektetni. Akkor jöttem rá igazán, hogy amilyen tempót diktál az eszem, azt nem igazán bírja a testem. Természetesen időre elkészültem a felújítással, és a nagy hajszában lement rólam pár kiló. Ez pontosan elég löketet adott ahhoz, hogy meglássam a változást. Elkezdtem tudatosabban táplálkozni és tovább mentek le a kilók. Nem vártam a változást egyik napról a másikra, tisztában voltam vele, hogy a fogyáshoz több idő kell. Folyamatosan meghatároztam magamnak, hogy mi legyen a következő állomás, például mínusz 10 kg. Ha elértem a célt, az újabb motivációt adott a következő kitűzött súlyt elérni – magyarázta a 36 éves férfi, akinek 158 kilóról 117 kilóra sikerült fogynia.
László segítség nélkül vágott bele, saját maga kísérletezett az étrendje beállításával.
– Hogy minek köszönhető a fogyásom, szerintem teljesen általános: kevesebb kalória bevitel, mint amit elégetek a napi tevékenységeim során – meséli. – Kezdetben kisebb adagokkal próbálkoztam, de elkövettem azt a hibát, hogy nem ettem sokszor. Aztán kicsit jobban belemerültem és rájöttem, hogy ez nem a legjobb módszer, majd átváltottam napi 4-5 étkezésre. Utána néztem minden ételnek és ez alapján próbáltam a kalóriát kordában tartani. Hullámvölgyek mindig vannak, úgyhogy rengeteg türelem és kitartás kell hozzá. De én azt vallom, hogy ha egyszer elcsábulsz mondjuk egy édességgel, ez nem jelenti azt, hogy mindent elrontottál. A lényeg, hogy holnap folytasd a meghatározott étrendet, és még tudatosabb leszel. Nincs titok, a fogyás csak elhatározás kérdése. Ha eldöntötted, hogy megcsinálod, akkor nem lehet opció, hogy feladd. Saját tapasztalatból tudom, hogy minden más csak kifogás.
László nem titkolja, hogy az elején sokszor volt éhes, de ennek az volt az oka, hogy alig evett.
– Most is sokkal kevesebbet eszek mennyiségre, mint régen, de többször – magyarázza. – Már nem is tudnék olyan nagy adagokat betolni, mint pár évvel ezelőtt. Sok mindenen változtattam, más alapanyagokat használok, új ételeket is bevezettem, sőt az elkészítés is módosult. Figyelek, hogy elegendő fehérjét fogyasszak, köretnek sok zöldséget eszek. De nem zárom ki a burgonyát sem, viszont odafigyelek az elkészítési módjára. Egy főtt burgonya kalória értéke 87 kcal 100 grammra kivetítve, ez olajban sütve átlagosan 172 kcal, de ez lehet akár 250-350 kcal is. Kenyeret csak reggel eszek, egy, maximum két szeletet, azt is teljes kiőrlésű formában. Többnyire csirkét, halat, marhát fogyasztok. Nagy kedvencem lett a darált marhahúsból készült ételek, valamint a párolt zöldség, sült csirkemell páros air fryerben elkészítve. Régebben hamarabb választottam egy bő olajban kisütött rántott húst. Az édességeket cukormentes variációkkal váltottam ki. Első ízlelésre nem olyan finom, de hozzá lehet szokni. Azt szoktam mondani, hogy valamit, valamiért, de szerintem megéri.
László számtalan pozitív változást tapasztalt a fogyása hatására.
– Először is teljesen ki kellett cserélnem a ruhatáramat, minden régi ruhám hatalmas lett rám – magyarázza. Jó érzés volt végre olyan ruhákat hordani, amik tényleg tetszenek, és amikben magabiztosnak érzem magam. Az életvitelem is sokkal aktívabb lett, sokkal energikusabb vagyok, jobb a közérzetem, most már szívesen mozgok, és nem fáradok el olyan gyorsan, mint régen. Egyszerű dolgok is könnyebbé váltak, például a lépcsőzés vagy a hosszabb séták. A környezetemtől is nagyon sok pozitív visszajelzést kapok, ami tovább motivál, de a legfontosabb, hogy lelkileg is sokkal jobban érzem magam, több önbizalmam van, és sokkal kiegyensúlyozottabb lettem. A hangulatom mindig is jó volt, és ez továbbra is így van. Az életminőségem nagyban javult, nem fáj a lábam, rendesen tudok aludni. Pozitív visszajelzéseket kapok, hogy ügyes és kitartó vagyok, de nem mások elismerése miatt csináltam, csak is a saját magam érdekében.
