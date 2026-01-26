Több mint 40 kilótól szabadult meg László: „Javult az életminőségem”

Családalapítás után nemcsak a nőkre jelent veszélyt az elhízás, hanem a férfiakra is. Miközben László igyekezett helytállni apaként, társként, családfenntartóként, szinte észrevétlenül szedte fel a plusz kilókat, mígnem a tükörképét megelégelve a fogyókúra mellett döntött.

László 158 kilót nyomott a fogyókúra megkezdése előtt.

„Akkor is ettem, ha nem voltam éhes”

László mindig erős testalkatú volt, ami sokáig nem okozott számára különösebb gondot.

– Rendszertelenül, sokat és egészségtelenül étkeztem – sorolja az édesapa a hízás okait. – Akkor is ettem, ha nem éreztem magam éhesnek, de éppen úgy adódott, hogy lehetőségem volt falatozni, így nem volt nehéz összeszedni ezt a súlyfelesleget az évek során. E mellett sokat nassoltam, jöhetett bármi, ami az utamba került: gumicukor, csipsz, csoki, stb. De talán nem is ez a lényeg, hogy mit eszik az ember, ha pusztán súlytartásban van, hanem inkább a mennyiség. Csak egy egyszerű példa: bárki meg tud enni egy tábla csokit, de meg lehet enni egy táblából kettő kockát is, ahogy most teszem. Sokáig nem foglalkoztam a túlsúlyommal, mert szerencsére nem voltak egészségügyi problémáim, a hétköznapokban pedig elvoltam ezzel a testalkattal is. Éltem a mindennapokat és teljesen elsiklottam a felett, hogy egyre gyarapodnak a kilóim.

Rendhagyó fogyókúra: „A házfelújításnak köszönhetem a fogyást”

Másfél éve kezdett életmódváltásba, mondhatni egy véletlennek köszönhetően.

– Úgy kezdődött az egész, hogy tavaly június elején belefogtam egy teljes ház átalakításba, ami nagyon sok mindent magába foglalt. Mivel van két kisfiam, a határidő meglehetősen szoros volt. Mindennel kész kellett lenni augusztus végére, a suli kezdés előtt, amihez iszonyú sok időt és energiát kellett belefektetni. Akkor jöttem rá igazán, hogy amilyen tempót diktál az eszem, azt nem igazán bírja a testem. Természetesen időre elkészültem a felújítással, és a nagy hajszában lement rólam pár kiló. Ez pontosan elég löketet adott ahhoz, hogy meglássam a változást. Elkezdtem tudatosabban táplálkozni és tovább mentek le a kilók. Nem vártam a változást egyik napról a másikra, tisztában voltam vele, hogy a fogyáshoz több idő kell. Folyamatosan meghatároztam magamnak, hogy mi legyen a következő állomás, például mínusz 10 kg. Ha elértem a célt, az újabb motivációt adott a következő kitűzött súlyt elérni – magyarázta a 36 éves férfi, akinek 158 kilóról 117 kilóra sikerült fogynia.