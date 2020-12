Tucatnyi szupermodellt vitt ágyba – Justin Bieber szerelmi élete a boldog házasságig

Justin Bieber előbb a tinilányok, majd egy tucatnyi híresség, köztük talán Palvin Barbi szívét is elrabolta, mielőtt tisztes férj lett belőle.

Justin Bieber és Hailey Baldwin 2018 júliusában jegyezte el egymást, két hónappal később pedig össze is házasodnak és azóta is boldog, kiegyensúlyozott párkapcsolatukról olvasni. ám bieber számára igencsak rögös és viharos út vezetett idáig.

A még mindig csak 26 éves Bieber 13 éves kora óta reflektorfényben éli életét, és ahogy egyre idősődött, úgy nem csak képletesen rabolta el a tinilányok szívét, hanem egyre több híres nőt sikerült az ujjai köré csavarnia.

Ebből a cikkből kiderül, hogy az énekestől mekkora szónak számít, hogy úgy tűnik, megtalálta élete párját, hiszen az elmúlt nagyjából tíz évben szupermodellek és színésznők is megfordultak ágyában.

Az első nagy szerelem

2011 januárja és 2012 októbere között Justin Bieber a szintén tinisztár kolléganőjével, Selena Gomezzel alkotott egy, nyugodtan mondhatjuk, álompárt. Amikor összejöttek, már egy ideje ismerték egymást és barátok voltak és először egy karib-szigeteki nyaraláson kapták lencsevégre őket kettesben. A kapcsolatuk 2012 májusában romlott meg és öt hónappal később Bieber egy szójátékban jelentette be közösségi oldalán, hogy ismét szingli.







Justin Bieber és Selena Gomez 2011-ben © Getty Images

kaland, a végén bunyóval

Miközben a sajtó még mindig a szakításától volt hangos, az énekes már javában flörtölt a nála 11 évvel idősebb szupermodellel, Miranda Kerr-rel. Bieber még egy Victoria's Secret bemutatón is megjelent, ahol többen is látták, amint az akkor egyébként férjezett Kerrt puszilgatja. Bár a felek soha nem erősítették meg a románcot, a modell akkori férje, Orlando Bloom Ibizán ököllel támadt Bieberre, jelezve, hogy valami biztosan történt.

A magyar „barát”

2012 novemberében Justin Bieber a magyar szupermodellel, Palvin Barbarával is sok időt töltött együtt, és több közös fotójuk is felkerült az internetre, melyek közül az egyiket még Selena Gomez is megosztotta, természetes egy sokatmondó kommenttel. Barbi mindig tagadta, hogy bármi is lenne közte és az énekes között, azon kívül, hogy barátként többször is találkoztak és jól érezték magukat egymás társaságában.







Palvin Barbara © Getty Images

Se veled, se nélküled

Bieber 2013 és 2015 között ismét Selena Gomez mellett kötött ki, persze ez az időszak tele volt mosolyszünetekkel és nagy összeborulásokkal. '13 áprilisában például Bieber egy angyal formájában a csuklójára tetováltatta Gomezt, és bár a korábbi botrányok miatt igyekeztek csendben élni magánéletüket, 2014-ben még egészen biztosan egy párt alkottak, sőt, több dalukban is megható módon énekeltek a másik iránt érzett szerelmükről. 2015 novemberében a Purpose című albumában Bieber gyakorlatilag bocsánatot kért a múltbéli botlásaiért, miközben ekkorra Gomez már mindenütt azt hangoztatta, hogy már jó ideje végeztek egymással.

Csaj, csaj hátán

Miközben Gomezzel hol együtt volt hol nem, Bieber javában élte a sikeres millárdos fiatalok aranyéletét és a lehető legteljesebben élte meg felnőtté válását. Az amerikai DJ és modell Chantel Jeffries is a palvini utat követte és azóta is azt hangoztatja, hogy csak barátok voltak az énekessel. Miközben amikor az ittasan vezető Biebert 2014 januárjában letartóztatták, éppen ő ült mellette a Lamborghinijében. Ja és egyébként jó barátok és többször is aludtak egy ágyban, de sosem volt közöttük semmi. Ahogy a romantikusnak tűnő közös fotók és a közös nyaralás is csak baráti volt. Ehhez képest még 2016 nyarán is volt, hogy egymás karjaiban kötöttek ki.







Chantel Jeffries © Getty Images

Yovanna Venturával szintén volt egy rövid kalandja a sztárnak, ám a jelek szerint csak azért töltött együtt hónapokon keresztül sok időt a modellel, hogy Gomezt féltékennyé tegye.

2015 márciusában egy másik modell, Ashley Moore volt a soros, majd egy hónappal később néhány hónapra Kendall Jennerrel is sikerült összemelegednie. Később Bieber egy interjúban azt mondta, hogy Kendallal sosem volt köztük semmi komolyabb. Augusztustól novemberig pedig egy brit modellel, Jayde Pierce-szel futott, aki azt mesélte, hogy az énekes nagyon romantikus és furcsa figura és még a barátaival is nagyon szeret ölelkezni. Róla Bieber azév novemberében azt nyilatkozta, hogy még mindig csak ismerkednek.







Bieber és Kendall Jenner © Getty Images

A leendő feleség

Hailey Baldwinnal először 2015 nyarán kavarodott össze az énekes, sőt, vele is készített egy közös tetoválást. A páros az újévet is együtt köszöntötte, miközben egy szenvedélyes csókot váltottak. Bieber ekkor még úgy hivatkozott a lányra, hogy ő az egész világon a legjobb barátja, és ugyan mindketten megerősítették, hogy nagyon szeretik egymást és sok időt töltenek együtt, hivatalosan nem alkotnak egy párt, azaz mindketten szabad prédák.

Első szerelem, harmadszor, utoljára

Bieber 2017 novembere és 2018 márciusa között ismét hivatalosan is egy párt alkotott élete talán legnagyobb szerelmével, Selena Gomezzel, de előtte a teljesség igénye nélkül összehozták Kourtney Kardashiannal, Sofia Richievel, a Transformes színésznőjével, Nicola Peltzcel is.

Gomez és Bieber még egy utolsó esélyt adott kapcsolatuknak és hogy maguk mögött hagyják a múltat, és ha lehet, még inkább kerülték a nyilvánosságot. 2017 decemberétől távkapcsolatban éltek, hiszen amíg Gomez Európában turnéztatta új lemezét, addig Bieber Kaliforniában maradt. Többek között az énekes ekkor ismerkedett meg a vallással, ám Gomez már ekkor is féltékeny volt Hailey Baldwinra, akivel Bieber nem szakította meg a kapcsolatot. Végül a románcuknak egyszer és mindekkora vége szakadt.







Selena Gomezzel © Instagram