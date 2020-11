Tovább dagad Berki Krisztián szőrme botránya: Előbb nyúzok meg egy embert, mint egy állatot!

Megszólalt az állatkínzó vádakkal kapcsolatban Berki Krisztián, aki először még szeptemberben verte ki a biztosítékot sok embernél, amikor kedvesével, Mazsival szőrmében jelent meg a Glamour-gálán.

Bár az sem volt biztos, hogy a sztárpár valóban állati szőrmét viselt, a kommentelők azonnal támadni kezdték őket - még Tóth Gabi énekesnő is megfogalmazta véleményét a kirobbant botránnyal kapcsolatban.

A szőrme csak az eredeti tulajdonoson szép

- írta az énekesnő egy férjéről, Krausz Gáborról megosztott félmeztelen kép mellé.

Az izomceleb ezután azzal folytatta októberben, hogy szőrmében osztott környezetvédelmi tanácsokat. Egy Instagram-bejegyzésben azt írta, senki ne dobja szemetesbe az alma csutkáját, hanem tegye egy parkban egy fa tövébe, hogy a madarak és kisállatok megehessék.

Bár Berki Krisztián sokáig szó nélkül tűrte, hogy állatkínzással vádolják szőrméi miatt, most kiosztotta a kritikusait.

Előbb nyúzok meg egy embert, mint egy állatot! Rossz emberek mindenhol vannak, köztünk is, de a szőrme piac a világ legellenőrzöttebb piaca, kár miatta aggódni (...) Tudja, magyar vagyok, magyar ellenőrzött piacról vásárolok. Magyar tervezővel dolgozom, jelenleg gazdaságot készítek elő, ahol állatokat tenyésztek majd, amelyeket levágunk és megeszünk. Így teremtett minket a Jóisten! Bizonyára sok-sok millió forinttal támogatja ön is az állatmenhelyeket! Az az állatkínzás, amikor valaki vesz egy kutyát, majd kib.ssza, a tenyész állatot azért tenyésztik, mert levágjuk és megesszük. Nem bonyolult, ugye érti. Én volt, hogy éheztem gyerekkoromban egy rövid ideig, és szó nélkül nyakon b.sztam volna egy csirkét vagy fácánt vagy vad nyulat, hogy élelemhez jussak, de kínozni egy állatot nem lennék képes!

- írta egy kritikus hozzászólónak Berki, aki sorait Instagram-sztoriban is megosztotta.