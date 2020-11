Tóth Vera hazaviszi elhunyt kutyusa hamvait

View this post on Instagram

Mert te voltál az én kis Lajos lányom, aki mindig akkor tette a nagy paplan pofáját a térdemre, mikor a legnagyobb szükségem volt rá és akkor is, amikor csak annyit akart mondani, hogy: szeretlek. Ne haragudj, hogy mégsem sikerült, pedig már azt hittem, hogy minden rendben lesz.. Nálad pedig remélem, hogy már minden rendben van és jó helyen vagy... Mindig te leszel az én imádott, ropiszagú bunkókám... Örökké a szívemben maradsz édes kis Lola... ❤️ #elviselhetetlen