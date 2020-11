Tóth Gabi leteszteltette magát koronavírusra – minden tapasztalatát megosztotta követőivel

Tóth Gabi és Krausz Gábor koronavírus-tesztet csináltattak.

Az énekesnő és a férje egy olyan tesztállomáson járt, ahol úgy vettek mintát tőlük, hogy még az autóból sem kellett kiszállniuk. Tóth Gabi fontosnak tartotta, hogy teszteltesse magát, így óvva a környezetét és a szeretteit.

PCR tesztelés előtt és után... Mivel a mi korosztályunkban gyakran tünetmentesen vészelik át a Covidot, így... Posted by Tóth Gabi on Monday, November 23, 2020

– Mivel a mi korosztályunkban gyakran tünetmentesen vészelik át a Covidot, így kötelességünknek éreztük, hogy biztonság/megelőzés céljából teszteltessük magunkat, ezzel is óvva a szüleinket, környezetünkben lévőket, hisz ők veszélyeztetett korosztály – írta a Facebookon.

