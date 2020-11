Szexi ruhában pózol Ördög Nóra - merészet villantott

Ördög Nóri nagyon élvezi új feladatát, a Dancing with the Stars zsűritagjaként. A TV2 népszerű táncos műsorában hétről-hétre látható, a látványos show pedig látványos öltözetet követel az ítészektől is.

A gyönyörű sztáranyuka szeret és tud is öltözködni, de Mici és Venci születése óta a konszolidáltabb ruhákat részesítette előnyben. Ezért is volt meglepő, hogy legújabb fotóján egy szinte derékig felvágott ruhában pózol, szexin megvillantva hosszú lábait.