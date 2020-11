Stílust váltottak Polgárék – Szexi latexben mutatta meg magát a luxusfeleség – fotók

Polgár Tündét mindenki konzervatív, decens üzletasszonyként ismerte meg, ám a luxusfeleség most gondolt egy merészet, és egy fotósorozat kedvéért stílust váltott. A tehetős üzletasszonyt és családját a Bors is elkísérte az exkluzív fotózásra. Schobert Lara után Polgár Tündéék álltak modellt az Eclectic World csapatának. Az ügynökség vezetője, Jacsó Barbara egy külföldi magazinban szeretné megjelentetni a család extrém portfólióját, amelyet Budapest legpatinásabb szállodájában, a Párisi Udvar Ho­telben vettek fel.







A család élvezte a fotózást, és ez látszik is az elkészült képeken © Bors







Számukra a fotózás is családi program volt © Bors

– Reggel tíztől délután ötig dolgoztunk, és mindannyian négy szettben álltunk modellt – emlékszik vissza a maratoni fotózásra Polgár Tünde, aki mellett férje, Árpi és fiuk, Dani is modellt állt. – Mindannyian nagyon élveztük a fotózást, főleg Árpi, aki végre láthatott dominaszettben. Viccet félretéve, egyébként tényleg nagyon jó volt kilépni a komfortzónámból, s az, hogy levethettem ma­gamról az üzletasszony hacukát. Bár vallom, nem a ruha teszi az embert, hisz én magam is pontosan ugyanolyan nő, feleség, édesanya vagyok latexben vagy szaggatott farmerben, mint koktélruhában, mégis jó volt egy másik oldalamat, oldalunkat is megmutatni – meséli Tünde, aki az átalakulás minden pillanatát élvezte, noha azt nem tagadja, hogy fárasztó volt több órán keresztül pózolni.







Jól állt a dominaszerep az üzletasszonynak © Bors