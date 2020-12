Rendkívül érzéki kép készült Mexikóban Gabriela Spanic partneréről

Micsoda test! Andrei Mangra nem szégyenlősködött, félmeztelen képet posztolt magáról Mexikóból.

Andrei Mangra a Dancing with the Stars fináléja után döntött úgy, hogy partnerével, Gabriela Spanic-kal felkerekedik, és meg sem áll Mexikóig!







© Ripost/Keller Mátyás

A tehetséges és szemtelenül fiatal versenytáncos láthatóan remekül érzi magát az országban, már csak azért is, mert ott még decemberben is kellemes meleg van, akár 30 fok is lehet!







© Instagram