Reagált a dubajozós vádakra Cooky: Ezért utazott el

Az ismert rádiós műsorvezető visszautasítja a vádakat.

Az idei lesz az első karácsony, amit nem tölthet együtt az anyukájával Szelba Christian George, azaz, ahogy Magyarországon ismerik, Cooky. Az ismert lemezlovas és pilóta Franciaországban élő édesanyja ugyanis nem utazhat Magyarországra, és Cookyék sem mehetnek hozzá.

Ezért is lepődtek meg sokan, hogy a napokban családjával együtt Dubajba utazott. Kapott is Cooky hideget-meleget, sokan felelőtlenséggel vádolták. Nem ez az első támadás ellene, akkor is célkeresztbe került, amikor kiderült, hogy a kedvese, Debóra sokkal fiatalabb nála. A szerelmesek kapcsolata azonban kiállta az idők próbáját, harmóniában élnek, és Cooky nagy álma is teljesült azzal, hogy a menyasszonya gyermekkel ajándékozta meg őt. Kevin 3, Nátán másfél éves. Együtt is pattantak repülőre a minap.

A helyi turisztikai központ meghívására utaztam a családommal 4 napra Dubajba

– mondja Coo­ky. – P i lóta vagyok, az Emirates légitársasággal mindig is jó viszonyt ápoltam, így jött létre ez az együttműködés. Minden járványügyi szabályt betartva mentünk és jöttünk, több PCR-tesztet végeztek rajtunk. Nem ér­tem azokat, akik emiatt támadnak, nem hiszem, hogy elnézést kellene kérnem bárkitől ezért – magyarázza, majd így folytatja:

– Franciaországba például nem tudok menni idén karácsonykor. És édesanyám – aki ott él – sem tud hozzánk utazni. Édesapám öt év­vel ezelőtt halt meg, azóta anyukám egyedül van. Persze amikor csak lehet, repülünk hozzá, vagy ő utazik ide, de ez az idei ünnep sajnos más lesz . Nem tudunk találkozni. Édesanyám számára biztosan nagyon nehéz lesz így, de nem tehetünk mást, ki kell bekkelnünk ezt az időszakot.

Cooky azt meséli, hogy az anyukája az unokáit sem látta már nagyon régen.

– Egy évvel ezelőtt ölelhette magához utoljára a kicsiket – mondja szomorúan a műsorvezető, majd hozzáteszi: – Megszakad a szívem, ha erre gondolok. Anyukám szerencsére nem lesz teljesen egyedül szenteste, van egy barátnője, aki majd átmegy hozzá, és kettesben lesznek. Természetesen videón keresztül majd látjuk egymást, de hát az nem ugyanaz...