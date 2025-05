„Életre kelt az autó és belegurult a patakba”: búvárok mentették ki az elsüllyedt kocsit Balatonbogláron – galéria

A férfi gondolkodás nélkül bevetette magát a kocsi után a vízbe, hogy az iratait kiszedje belőle, de az ajtó be volt zárva, nem tudta kinyitni. Ezután hívta a 112-es segélyhívót, ekkor kerültünk képbe mi is. A tűzoltókkal együtt azonnal a helyszínre siettünk, ahol három búvárunk alámerült, hogy hevederekkel rögzítse az autót, hogy a daru ki tudja emelni a vízből. Nehéz dolguk volt, hiszen egy ilyen autó két tonna is lehet, ha pedig megtelik vízzel, akkor még több.