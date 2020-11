Meglepő titokról rántotta le a leplet George Clooney – Ezt senki sem gondolta volna róla

Sok sztárhoz hasonlóan George Clooney-ék is az év nagyrészét karanténban töltik a koronavírus miatt. A színész feleségével és ikreikkel maradnak otthon, és igyekeznek hasznosan tölteni az időt. Clooney most elárulta, hogy mindennapjai közé egy eddig nem gyakorolt feladat lépett be.

– Magamnak vágom a hajam, sőt, a gyerekekét is! – nyilatkozta a GQ férfimagazinnak a színész.

Hozzátette: gondoskodik róla, hogy felesége, Amal ne maradjon magára a házimunkában.

Felporszívózom, gondoskodom a szennyesről, és mosogatni is mindennap szoktam.

Clooney azt is elmondta, hogy sokunkhoz hasonlóan ő is hiányolja a világjárvány előtti életét.

– Kikészít a gondolat, hogy nem mehetek el Bruce Springsteen és Bono koncertjére… De valójában vannak most ennél sokkal súlyosabb dolgok a világban: az emberek sokkal nagyobb gondokkal küzdenek meg nap mint nap – tette hozzá a színész.

(via)