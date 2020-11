Lelki békéjét keresi: Remeteként él Lajcsi

Saját kezűleg újította fel Galambos Lajos azt a csónakházat, ahol magányosan, egyedül tölti az idejét. Ide senkit nem enged be. Életében először fogadott vendégeket.

Különös helyre invitálta vacsoravendégeit Galambos Lajos. Életében először fogadott vendégeket abban az apró csónakházban, ahol remeteként élhet, magányosan, egyedül. A mulatós zene királya többször említette már, hogy az évek óta tartó áramlopási ügye rányomta a bélyeget a magánéletére is. Ami nem is csoda, hiszen a vádlottak padjára szólította a bíróság a trombitaművész feleségét is.







Csónakkal közelítették meg a remetelakot © LifeTV

A médiában ritkán szereplő asszonyt megviselte a folyamatos figyelem, amely a családjára irányult, s ezt megsínylette a házasságuk is. Valószínűleg ez az oka annak, hogy sok időt tölt egyedül Lajcsi, s most azt is megmutatta a kameráknak, hogy hol van az az apró, de annál lakájosabb zúg, ahová visszahúzódik, hogy megkeresse lelki békéjét. A Life TV nézői a Vacsorakirály műsorban láthatták, amint Lajcsi egy csónakkal várta Zalatnay Cinit, Horváth Grétát, L.L. Juniort és Cookyt, ugyanis egy tavon kell átkelni ahhoz, hogy elérjék a világtól elrejtett házikót.

Galambos Lajos nem először szerepel főzős mű­sorban. Pontosan tíz éve forgattak egy hasonló produkciót, akkor, ott az egész csa­lád segített a fő­zésben, tálalásban és a vendégek fogadásában.







Vacsora közben a tó feletti naplemente tárult a vendégek – Horváth Gréta, Cooky, L.L. Junior és Zalatnay Cini – elé © LifeTV

Ám ezúttal Lajcsi teljesen egyedül készítette el a menüsort, senki nem támogatta. A trombitaművész mégis vidáman dolgozott, s nagy örömmel várta a híres vendégeit, akiknek először nem tetszett, hogy az esős időben egy belül is vizes csónakon kell ringatózniuk, de amikor kikötöttek, örömmel nyugtázták, hogy festőien szép környezetbe érkeztek.







Zalatnay Cinivel egy minikoncertet is adtak © LifeTV

A káposztás cvekedlin nyugvó konfitált kacsacomb elfogyasztása után Horváth Gréta neki is szegezte a kérdést a vendéglátónak:

Ez az a hely, ahol a leg­bol­dogabb vagy?

– Lelkileg magányos vagyok, de most érzem magam igazán szabadnak és boldognak. Az elmúlt évek nagyon megviseltek, egy kezemen meg tudom számolni a barátaim – válaszolta szomorúan Lajcsi, aki az asztalnál ülő Zalatnay Cinivel lelki közösséget érzett.

A két zenész a vacsora után a kanapéra is ült, hogy együtt énekeljék a Lakodalom van a mi utcánkban vagy a Tölcsért csinálok a kezemből című dalokat. A Bors munkatársa arra volt kíváncsi, hogy mennyi időt szokott magányosan a csónakházban tölteni Lajcsi.







„Lelkileg magányos vagyok, de most érzem magam igazán szabadnak és boldognak” © Mediaworks