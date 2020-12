Látványosan balhézik otthon Tóth Gabi - így kezeli a férje, Krausz Gábor

Őszintén mesélt az otthoni vitákról Tóth Gabi.

Őszintén mesélt az otthoni vitákról Tóth Gabi.

Nagypapája halála óta sokat gondolkodik Tóth Gabi azon, miért volt régen értékesebb egy kapcsolat. Az énekesnő erről a csalad.hu-n vezetett blogjának legújabb bejegyzésében írt.







Tóth Gabi elmondta, ha férje ideges, az kevésbé látványos, mint az ő balhéi © Bors Archív

Manapság divat a nagy és pompás esküvő, de mintha úgy lennénk vele, hogy ezt is ki kell pipálni (és ki kell posztolni), majd legfeljebb elválunk

– fogalmazott Tóth Gabi, akinek egyik legnagyobb vágya, hogy egyszer újra vidéken éljen egy többgenerációs házban.

„Vidéken az emberek – legalábbis szerintem – jobban összetartanak

Én ezt érzem, amikor hazalátogatunk Tapolcára, vagy amikor pár napot Palkonyán töltünk. (...) A Krausszal minket is mindig megcsap a nyugalom, lelassulunk és megszáll minket a harmónia. Na jó, ez így talán egy picit túlzás, de tény, hogy sokkal nyugodtabbak vagyunk, mint itthon” – mesélte az énekes.

Hozzátette, az ő kapcsolatunk elég speciális, mert viszonylag hamar robbant be az életükbe kislányuk, Hannika. Egy éve voltak még csak együtt, és szerinte még építhették volna egy kicsit az alapokat. Ez alatt azt érti, hogy jobban meg kellett volna ismerniük egymást.

Egyelőre sikerrel vettük az akadályokat, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy minden nap egy rózsaszín csillámpóni köd. A kapcsolatunk rengeteget változott az elmúlt hónapokban és változik folyamatosan. Régen soha nem értettem, amikor azt mondták, hogy dolgozni kell egy kapcsolaton. Hát most megértettem. Mert bizony nem mindig elég a szerelem, tenni kell azért, hogy a mindennapok zaja ne furakodjon bele az idillbe” – vallotta be Tóth Gabi, aki egy elég lobbanékony nőnek tartja magát, de elmondása szerint Krausz Gábor ezt elég jól kezeli.

Megtanulta, hogy hagyni kell tombolni és akkor hamar elül a vihar. Igy aztán én meg hamar rájöttem, hogy nem érdemes nagyon felhúznom magam, mert nem fog történni semmi. A Krausz nem megy bele, akkor meg minek strapáljam magam. Őt is hagyni kell, amikor felhúzza magát, bár az amúgy is kevésbé látványos, mint az én balhéim. Mondjuk ő az örömöket is halkabban éli meg – zárta gondolatait.

Az énekesnő végül leírta, szerint már nem feltétlenül a szenvedély jellemzi leginkább a kapcsolatukat, hanem a szövetség.