Király Vikor megválaszolta, milyen az ágyban – a felesége reakciójától sírva nevetünk

Király Viktornak és Virág Anitának nem kell a szomszédba menni egy kis humorért © Archív

Az énekes elsők között arra a kérdésre válaszolt, mennyire várja az ünnepeket. Elmondta, szerelme annyira karácsonyi lázban ég, hogy neki nem is kell várnia a ünnepeket, Anita megteszi helyette. Király Viktor azt is elárulta, testvéreivel és gyermekével, Kolennel is angolul beszél. Majd megkapta a legérdekesebb kérdést az egyik követőjétől: Szerinted jó vagy az ágyban?

Hát igazából az Anitát kell megkérdezni, de szerintem ő is alá fogja támasztani azt a választ, hogy arra a 30 másodpercre verhetetlen vagyok

– válaszolta viccesen Viktor.

Szerelme szavait Virág Anita is megosztotta saját Instagram-sztorijában, amelyben reagált is Viktor válaszára.