Kétnapos bulival búcsúzott Tóth Gabi és Vera

A mai “jó” hírek mellé úgy érezzük, muszáj egy kis vidámságot adnunk, avagy új vlogbejegyzés arról, ahogy a Tóth lányok énekelnek, a szerelmeik pedig főznek a mi kis falunkban, Palkonyán♥️ Ezt a videót akkor forgattuk, amikor még lehetett ilyen szuper rendezvényt szervezni és egyben ezzel a vlogbejegyzéssel szerettük volna bejelenteni, hogy év végén egy csodálatos karácsonyi koncerttel és gálavacsorával készülünk párommal, Pauli Zolival, tesómmal, Tóth Gabival és az ő, szintén “gasztromágus” férjével, Krausz Gáborral Budapesten a Haris Parkban, Sister Act&The Boys Christmas címmel, de úgy döntöttünk, hogy legközelebb csak akkor rendezünk ilyen eseményt, amikor már félelmektől mentesen, felszabadultan tudjuk megélni ezeket a pillanatokat és együtt ünnepelni az ÉLETET, a finom borokat és a gasztronómiát... A videóban zenész, vendéglátós sorstársaink is megszólalnak, akiknek ezúton is sok erőt és kitartást kívánunk, meg persze mindenkinek, akik ezekben, vagy az ezekhez kapcsolódó szakmákban dolgoznak! ♥️ Most csak így tudjuk táplálni a közönség lelkét, de bízunk benne, hogy nemsokára újra találkozhatunk, addig is gyertek velünk, Együtt mEgyünk! :-) Vigyázzatok egymásra és magatokra! ❤️ 👩🏼🧔🏻❤️ Köszönjük @vagogyuszi stábjának a felvételt♥️ Köszönjük Mindenkinek, aki velünk volt, van és lesz♥️ @tothgabi @gabor.krausz @paulizoli @palkonyha @kicsizsobudapest @vidrapeter_chef #tóthgabi #krauszgábor #paulizoli #palkonyha #sisteractandtheboys