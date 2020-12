Karda Bea szívszorító vallomása: ezért nem látogatja Som Lajos sírját

Karda Bea irtózik a halál gondolatától, ezért igyekszik is távol tartani magától. Ez persze nem mindig megy simán, hiszen már nem élnek a szülei, és több kedves kollégáját is elvesztette az elmúlt időszakban.

Beköszöntött az advent, nyakunkon a karácsony, Karda Bea is várja az ünnepeket, de idén kicsit másként.

A lehető legszűkebb körben töltöm az ünnepeket. Egyébként is kicsi a családom, de a rokonaim közül mostanában többen is betegek voltak. Egyértelmű, hogy vigyáznunk kell egymásra, hiszen a koronavírus nem játék! - mondta a Borsnak az énekesnő. - Lesz nálunk egy ebéd vagy vacsora, és örülünk egymásnak. Attól lesz szép a karácsonyunk, hogy együtt vagyunk egy kicsit.







A karácsony számára másról szól, ezért nem megy a temetőbe © Ripost/Markovics Gábor

Kérdésünkre elárulta, nem tervezi, hogy egykori férje, gyermeke apja, Soma Lajos sírját felkeresse az ünnepi időszakban.

- Nem vagyok temetőbe járó típus. Magamban emlékszem, a szívemben, esetleg egy mécsest is meggyújtok otthon. Elkeserít a tudat, hogy milyen sokan meghaltak már az életemben, köztük a szüleim is. Halottak napján persze viszek virágot a nyughelyekre, de a karácsony nekem másról szól – vallotta be a legendás énekesnő, aki ugyan nem retteg a haláltól, de igyekszik magától távol tartani.