Ismét jelentkezett Majka a kórházból, így érzi most magát – videó

Majka a koronavírus-fertőzésével kapcsolatos videósorozatának szombati, tizenhatodik részében sokat emlegette a maszkviselést és az egyéb járványellenes intézkedéseket szükségtelenek minősítő vírustagadót, dr. Gődény Györgyöt, akit a videójában meg is próbált felhívni, hogy látogassa meg és nézzen be hozzá a Covid-osztályra, ám választ nem kapott hívásaira . Majkát ugyanis nagyon felháborította, hogy Gődény azt nyilatkozta az Indexnek, hogy bármikor tudna magának pozitív tesztet csinálni.

– Hát én megpróbáltalak hívni, kedves Gődény, az az igazság. Az, aki ott hívott, az én vagyok, ezen a telefonon. (…) Arra szeretnélek kérni, hogy hívjál fel. Nem reagáltál. Én értem, hogy neked van ez a kis csoportod, ahol elmondtad, hogy micsoda ember vagyok – ha tényleg így volt, ahogy állítják itt, hogy raplizok, meg minden. Azt gondolom, hogy mindamellett, hogy van egy véleményem rólad, azért azt gondolom, hogy tudunk mi értelmesen is beszélni – mondta Majka, aki elsősorban észszerűségről szeretne vitakozni a patikussal.

állapotáról a rapper azt közölte, hogy kétoldali tüdőgyulladása és mellhártya-gyulladása van.

A második hét elteltével kezdem azt mondani, hogy a mai napom az egy picit jobb volt, mint az előző.

Az van, hogy most este megint tudtam eludni, eldőltem valamilkor olyan fél 11 – háromnegyed 11 magasságában és gyakorlatilag reggel 5-ig magamtól horpasztottam. Nyilván ez valami isteni dolog nálam ilyenkor, amikor stressz van, hogy tudok így aludni. Már második napja fél altatót veszek be, de jót is tesz, másnap azért egészen más a közérzetem – magyarázta videójában Majka, majd hozzátette, reggel levettek tőle egy tesztet, és most annak várja az eredményét.

Jó lenne, ha negatív lenne, mert az azt jelentené, hogy akkor már a vírussal nem kell foglalkozni.

Most a hétfői CT-re vár, ha annak az eredménye kielégítő lesz, akkor elhagyhatja a kórházat, amit nagyon szeretne.

A rapper elmondta, az nagyon jó, hogy az étvágya megmaradt, sőt, kifejezetten sokat eszik.