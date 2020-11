Így udvarolt Vilmos herceg: Tejjel főtt bolognaival nyűgözte le Katalint – itt a recept!

Ki gondolná, hogy még egy olyan jóképű hercegnek is, mint Vilmos volt fiatalon, szüksége van udvarlásra, hiszen nyilvánvaló, a világ összes szingli nője szívesen om­lott volna egykor a karjai­ba. Ám Vilmos most elárulta, az ő szíve hölgyéért bi­zony meg kellett küzde­nie, és mint bár­melyik hét­köz­napi férfi, ő is azzal gazdálkodott, amivel a sármján kívül tudott, ez pedig a főzőtudománya volt.

A romantikus herceg fakanál-forgatási képességeire és csábítási praktikáira annak kapcsán derült fény, hogy bolognai mártásával egy jótékonysági szakácskönyvben szerepel. Ka­talin egyébként még tavaly karácsonykor árul­­ta el azt, hogy ott­hon azért inkább ő főz, de a férje gyakran készít reggelit neki.







Nem túl gyakran, de Vilmos is beáll a konyhába főzni © AFP

Tej a titok

Vilmos receptje alapján vajjal és olívaolajjal indul az alap, amin a herceg hagymát párol. Ehhez ad apróra vágott sárgarépát és szárzellert, majd ha ezek is kissé megpuhultak, jöhet a sovány marha darált hús. Ezt a herceg addig párolja, amíg már nem rózsaszín (de megpirulni sosem hagyja!), majd felengedi kevés száraz fehérborral. Ha az alkohol elpárolgott, szerecsendióval fűszerezi a szószt és tejjel önti fel a húst, majd közepes lángon addig főzi, amíg a tej is elpárolog. Ekkor paradicsompürét és paradicsomkonzervet ad az ételhez, és extra alacsony lángon három órán keresztül főzi a szószt. Tálaláskor petrezselyemmel szórja meg a bolognait.