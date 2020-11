Húgánál talált menedéket Szilágyi István özvegye – eddig az sem volt biztos, hogy többet szóba állnak egymással

Otthona lakhatatlanná vált, így a húga fogadta be a májusban tragikus körülmények között elhunyt színművész, Szilágyi István özvegyét, Humenyánszky Jolánt. 76 éves testvére, Sarolta egy percig sem gondolkodott, amikor megtudta, hogy egyetlen testvérének nincs hová mennie, pedig pár hónapja az sem volt biztos, hogy valaha még szóba állnak egymással.

Sarolta a nappaliban helyezte el nővérét, aki – meglepő módon – a földön feküdt, amikor a Blikk munkatársai meglátogatták őket.









– Jobb nekem itt, a földön, régen is szerettem a padlón aludni. Van alattam sok takaró, nem fázom, az ágy pedig olyan magasan van, félek, hogy leesnék onnan – mondta Jolika néni, akinek azért kellett elhagynia otthonát, mert a kéményből a füst visszaszivárgott a házba, valamint a tető is olyan rossz állapotban van, hogy bármikor beszakadhat.

– Nagyon szeretnénk visszamenni, de jó nekem most a húgomnál, gondoskodik rólam. Pár hónapja nagyon csúnyán összevesztünk, azt hittem, nem is látom többé, mégis most ő volt az egyetlen, aki befogadott – folytatta Jolika, akit megviselt, hogy el kellett hagynia az otthonát.

– Nem tudom, mi lesz velem, nem akarok gondot okozni Sacinak azzal, hogy itt vagyok és engem kell ápolnia, de nem tudok most egyedül boldogulni.